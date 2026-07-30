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بأعلى درجات الاحتراف .. القوات الأردنية تنقذ طاقم طائرة منكوبة في الكونغو

بأعلى درجات الاحتراف .. القوات الأردنية تنقذ طاقم طائرة منكوبة في الكونغو
بأعلى درجات الاحتراف .. القوات الأردنية تنقذ طاقم طائرة منكوبة في الكونغو
 
الخميس، 30-07-2026 02:18 م
الوكيل الإخباري-  نفذت إحدى طائرات "بلاك هوك" التابعة لوحدة الطائرات العامودية الأردنية (الكونغو/2)، اليوم الخميس، مهمة بحث وإنقاذ وإخلاء طبي إثر حادث تحطم طائرة نقل ركاب صغيرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بناءً على طلب قيادة بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (MONUSCO)، بعد تعذر وصول القوات الكونغولية إلى موقع الحادث لإخلاء المصابين.اضافة اعلان


وأقلعت الطائرة من مطار مافيفي وعلى متنها فريق البحث والإنقاذ والإخلاء التابع للوحدة، حيث تمكنت من الوصول إلى موقع الحادث الذي يبعد نحو 200 كيلومتر عن المطار، ونفذت عملية بحث وإنقاذ وإخلاء ناجحة لطاقم الطائرة المنكوبة، والذي ضم الطيار والميكانيكي المصابين، إضافة إلى مساعد الطيار المتوفى، حيث جرى نقلهم إلى مطار مافيفي لاستكمال الإجراءات الطبية والإدارية اللازمة.

وأشادت قيادة بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (MONUSCO) بالاحترافية العالية التي أظهرتها وحدة الطائرات العامودية الأردنية (الكونغو/2) خلال تنفيذ المهمة، مثمنةً سرعة الاستجابة ودقة التنفيذ والكفاءة العالية التي أسهمت في إنجاح عملية البحث والإنقاذ والإخلاء الطبي.

وتأتي هذه المهمة في إطار المهام الإنسانية والعملياتية التي تنفذها وحدة الطائرات العامودية الأردنية (الكونغو/2) ضمن مشاركتها في بعثة الأمم المتحدة، بما يجسد المستوى المتقدم من الجاهزية والكفاءة اللتين تتمتع بهما القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وقدرتها على الاستجابة السريعة وتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ والإخلاء الطبي في مختلف الظروف.
 
 


gnews

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