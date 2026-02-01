الأحد 2026-02-01 11:10 م

بأيدٍ صغيرة… عليا ومسك أبو رمان توجهان رسالة كبيرة للحفاظ على البيئة

عليا ومسك أبو رمان توجهات رسالة كبيرة للحفاظ على البيئة
عليا ومسك أبو رمان توجهات رسالة كبيرة للحفاظ على البيئة
 
الأحد، 01-02-2026 09:32 م

الوكيل الإخباري-   في لفتة تعكس الوعي البيئي وروح المسؤولية المجتمعية، شاركت الطفلتان عليا ومسك أبو رمان في تنظيف الطريق العام وجمع النفايات، في مبادرة تهدف إلى تعزيز ثقافة الحفاظ على البيئة وتشجيع السلوك الإيجابي في المجتمع.

اضافة اعلان


وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على أن حماية البيئة تبدأ من المبادرات البسيطة، وأن غرس القيم الإيجابية في نفوس الأطفال منذ الصغر يسهم في بناء جيل واعٍ يدرك أهمية النظافة العامة والمسؤولية تجاه المحيط.


وقد لاقت المبادرة استحسان الأهالي والمارة، الذين أثنوا على هذا السلوك الحضاري، معتبرين أنه نموذج يُحتذى به في تعزيز العمل التطوعي ونشر الوعي البيئي في المجتمع.

 


Image1_220261213120822521179.jpg
Image2_220261213120822521179.jpg

 
 


gnews

أحدث الأخبار

هيثم الوكيل

أخبار محلية هيثم الوكيل… إعلامي شاب دخل القلوب قبل الشاشات

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يأمل بالتوصل إلى اتفاق مع إيران

وزارة التربية والتعليم-

أخبار محلية انهاء خدمات موظفين في وزارة التربية والتعليم - أسماء

عليا ومسك أبو رمان توجهات رسالة كبيرة للحفاظ على البيئة

أخبار محلية بأيدٍ صغيرة… عليا ومسك أبو رمان توجهان رسالة كبيرة للحفاظ على البيئة

الأرصاد: أمطار غزيرة وحالة عدم استقرار جوي تؤثر على المملكة السبت

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

ودعت إدارة الأرصاد الجوية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، وتجنب مجاري الأودية أثناء هطول الأمطار، والانتباه من خطر الانزلاق على الطرقات، مؤكدة ضرورة ارتداء الملابس الدافئة والاستخدام الآمن لوسائل الت

الطقس تفاصيل المنخفض الجوي والامطار الغزيرة القادمة الى الأردن

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

فلسطين مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

جلسة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان

أخبار محلية الموافقة على الحلول المتعلقة بالأراضي المقام عليها مخيمات والعائدة ملكيتها لمواطنين



 






الأكثر مشاهدة