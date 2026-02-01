بأيدٍ صغيرة… عليا ومسك أبو رمان توجهان رسالة كبيرة للحفاظ على البيئة

وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على أن حماية البيئة تبدأ من المبادرات البسيطة، وأن غرس القيم الإيجابية في نفوس الأطفال منذ الصغر يسهم في بناء جيل واعٍ يدرك أهمية النظافة العامة والمسؤولية تجاه المحيط.
وقد لاقت المبادرة استحسان الأهالي والمارة، الذين أثنوا على هذا السلوك الحضاري، معتبرين أنه نموذج يُحتذى به في تعزيز العمل التطوعي ونشر الوعي البيئي في المجتمع.
