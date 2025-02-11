بإجمالي 330 مليون دينار .. الضمان توقع 11512 اتفاقية مع منشآت مدينة

وجددت المؤسسة دعوتها في بيان صادر عن مركزها الإعلامي إلى المنشآت المدينة التي لم تبادر بتقسيط المديونية المترتبة عليها حتى الآن إلى ضرورة الاستفادة من قرار مجلس إدارتها بتمديد العمل بقرار إلغاء فائدة تقسيط المديونية للمنشآت المدينة لتصبح بنسبة (0%) حتى 30/6/2025 وللقطاع السياحي حتى نهاية العام الحالي.
وأشارت إلى أن المنشآت التي لديها اتفاقية تقسيط فعالة أو جدولة بإمكانها أيضاً الاستفادة من هذا القرار والتقدم بطلب إعادة الجدولة ضمن الأسس المطبقة بالمؤسسة.
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