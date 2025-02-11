بإجمالي 330 مليون دينار .. الضمان توقع 11512 اتفاقية مع منشآت مدينة

12:15 م

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الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن عدد اتفاقيات التقسيط أو الجدولة التي أبرمتها المنشآت المدينة معها بلغ (11512) اتفاقية تقسيط فعالة وبمبلغ إجمالي وصل إلى نحو (330) مليون دينار. اضافة اعلان





وجددت المؤسسة دعوتها في بيان صادر عن مركزها الإعلامي إلى المنشآت المدينة التي لم تبادر بتقسيط المديونية المترتبة عليها حتى الآن إلى ضرورة الاستفادة من قرار مجلس إدارتها بتمديد العمل بقرار إلغاء فائدة تقسيط المديونية للمنشآت المدينة لتصبح بنسبة (0%) حتى 30/6/2025 وللقطاع السياحي حتى نهاية العام الحالي.



وأشارت إلى أن المنشآت التي لديها اتفاقية تقسيط فعالة أو جدولة بإمكانها أيضاً الاستفادة من هذا القرار والتقدم بطلب إعادة الجدولة ضمن الأسس المطبقة بالمؤسسة.



