الثلاثاء 2025-11-18 11:58 ص
 

باحث أردني من "اليرموك" يتمكن من حل مسألة مفتوحة في الرياضيات منذ عام 1992

الأستاذ الدكتور أحمد السلمان
الأستاذ الدكتور أحمد السلمان
 
الثلاثاء، 18-11-2025 10:51 ص
الوكيل الإخباري-   تمكّن الأستاذ الدكتور أحمد السلمان، من قسم الرياضيات في كلية العلوم بجامعة اليرموك، من حل مسألة في الرياضيات مفتوحة منذ عام 1992.اضافة اعلان


ووفق بيان صحفي صادر عن الجامعة، يعكس حل هذه المعادلة ثمرة جهدٍ امتدّ لأكثر من سبعةٍ وعشرين عامًا من العمل البحثي، أسهم في مناقشة وحلّ جزء من إحدى أكثر المسائل استعصاءً في التحليل التوافقي، إذ شكّلت المسألة تحدّيًا لكبار علماء الرياضيات على مدى العقود الماضية.

وأشار السلمان إلى أنه من المتوقّع أن تسهم الأفكار والطرائق المطروحة في هذا البحث في تطوير دراسات Rough Oscillatory Singular Integral Operators، وفتح آفاق جديدة في هذا المجال الحيوي من التحليل التوافقي، الأمر الذي سيشكّل حافزًا للباحثين وطلبة الدراسات العليا لمزيد من البحث والاستقصاء في هذا الفرع الهام من الرياضيات.

ولفت السلمان إلى أنه تم نشر هذا الإنجاز العلمي في واحدة من مجلات الرياضيات المرموقة Forum Mathematicum، تحت عنوان:
On Rough Oscillatory Singular Integral Operators.

عميد الكلية الأستاذ الدكتور مهيب عواوده، أشاد بهذا الإنجاز العلمي المتميز لـ"السلمان"، والذي يعكس مدى تميز كلية العلوم وما تضمه من كفاءات وقامات علمية متميزة على المستوى الوطني والعربي والدولي، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على تطوير مسيرة الكلية العلمية والبحثية في مختلف تخصصات العلوم.

يُذكر أن السلمان عضو في أكاديمية العلوم العالمية (TWAS) منذ عام 2019، وتهدف الأكاديمية إلى تعزيز القدرات العلمية والتميز من أجل التنمية المستدامة في دول العالم الثالث، وجاء اختيار السلمان لهذه العضوية نظرًا لإسهاماته العلمية القيّمة في الرياضيات.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يدين تصريحات بن غفير التحريضية

5

فن ومشاهير تطورات الحالة الصحية لتامر حسني

جانب من الاجتماع

شؤون برلمانية حزب الاتحاد الوطني الأردني يدرس ملفات القوانين الاستثمارية في ضوء الزيارات الملكية إلى اليابان وفيتنام وباكستان وإندونيسيا وسنغافورة

نقود أردنية

اقتصاد محلي ارتفاع الحوالات الواردة للأردن 4.1% في 9 شهور لتبلغ نحو 3.34 مليار دولار

نفذت الكوادر المعنية بالصحة والسلامة العامة في محافظة جرش، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة، حملة ميدانية واسعة تم خلالها إزالة معيقات لحركة السير وتشوه المظهر الحضاري في عدد من الطرق الرئ

أخبار محلية حملة موسعة في جرش لإزالة التعديات على الطرق الرئيسة وتنظيم الأسواق

فا

منوعات تسرب مياه الأمطار وحبات البرد داخل طائرة أسترالية ( فيديو )

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي ارتفاع الدخل السياحي 6.5% ليبلغ 6.6 مليار دولار خلال 10 شهور

الأستاذ الدكتور أحمد السلمان

أخبار محلية باحث أردني من "اليرموك" يتمكن من حل مسألة مفتوحة في الرياضيات منذ عام 1992



 
 





الأكثر مشاهدة