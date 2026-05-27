باخرة سياحية تُقل نحو 3371 سائحا ترسو على شواطئ العقبة في أول أيام العيد

الوكيل الإخباري- رست على شواطئ مدينة العقبة، الأربعاء، أول أيام عيد الأضحى المبارك، الباخرة السياحية “AROYA” وعلى متنها نحو 3371 سائحاً، في مؤشر يعكس تنامي حركة السياحة البحرية إلى المملكة، ويعزز مكانة العقبة كوجهة رئيسية لسياحة البواخر في البحر الأحمر.

وكان في استقبال الباخرة لدى رسوّها في محطة السفن السياحية بميناء العقبة، مفوض السياحة والشباب ثابت النابلسي، بحضور فريق عمل محطة العقبة للسفن البحرية التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي ، ومديري الأجهزة المعنية، وعدد من ممثلي القطاعين السياحي والبحري في العقبة.



وأكد النابلسي أن استقبال مدينة العقبة للباخرة السياحية “AROYA” يعكس المكانة المتنامية للعقبة على خارطة السياحة البحرية الإقليمية، ويؤكد جاهزية المدينة المستمرة لاستقبال السفن السياحية الكبرى، وتقديم خدمات متكاملة لزوارها.



وأشار إلى أن الباخرة وصلت وعلى متنها نحو 3371 سائحاً، غالبيتهم من الجنسية السعودية، إضافة إلى نحو 1049 فرداً من طاقمها.

وأضاف النابلسي أن البرنامج السياحي للزيارة يتضمن رحلات إلى البتراء ووادي رم وشواطئ العقبة، إلى جانب جولات داخلية للتعريف بالمقومات السياحية والتراثية التي تتميز بها المدينة، بما يسهم في تعزيز تجربة الزائر وتعظيم الأثر السياحي والاقتصادي للزيارة.