الأربعاء 2026-05-27 01:05 م

باخرة سياحية تُقل نحو 3371 سائحا ترسو على شواطئ العقبة في أول أيام العيد

ت
باخرة سياحية تُقل نحو 3371 سائحا ترسو على شواطئ العقبة في أول أيام العيد
 
الأربعاء، 27-05-2026 12:18 م

الوكيل الإخباري- رست على شواطئ مدينة العقبة، الأربعاء، أول أيام عيد الأضحى المبارك، الباخرة السياحية “AROYA” وعلى متنها نحو 3371 سائحاً، في مؤشر يعكس تنامي حركة السياحة البحرية إلى المملكة، ويعزز مكانة العقبة كوجهة رئيسية لسياحة البواخر في البحر الأحمر.

اضافة اعلان


وكان في استقبال الباخرة لدى رسوّها في محطة السفن السياحية بميناء العقبة، مفوض السياحة والشباب ثابت النابلسي، بحضور فريق عمل محطة العقبة للسفن البحرية التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي ، ومديري الأجهزة المعنية، وعدد من ممثلي القطاعين السياحي والبحري في العقبة.


وأكد النابلسي أن استقبال مدينة العقبة للباخرة السياحية “AROYA” يعكس المكانة المتنامية للعقبة على خارطة السياحة البحرية الإقليمية، ويؤكد جاهزية المدينة المستمرة لاستقبال السفن السياحية الكبرى، وتقديم خدمات متكاملة لزوارها.


وأشار إلى أن الباخرة وصلت وعلى متنها نحو 3371 سائحاً، غالبيتهم من الجنسية السعودية، إضافة إلى نحو 1049 فرداً من طاقمها.

 

وأضاف النابلسي أن البرنامج السياحي للزيارة يتضمن رحلات إلى البتراء ووادي رم وشواطئ العقبة، إلى جانب جولات داخلية للتعريف بالمقومات السياحية والتراثية التي تتميز بها المدينة، بما يسهم في تعزيز تجربة الزائر وتعظيم الأثر السياحي والاقتصادي للزيارة.


وأوضح أن استمرار وصول السفن السياحية إلى العقبة يمثل مؤشراً إيجابياً على تعافي ونمو قطاع سياحة البواخر، ويعزز من دور محطة العقبة للسفن السياحية في مرسى زايد، ضمن الشراكة الاستراتيجية بين شركة تطوير العقبة ومجموعة موانئ أبو ظبي، بما يدعم مكانة العقبة كبوابة بحرية رئيسية للسياحة في الأردن وعلى البحر الأحمر.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

و

أخبار محلية تفقد محطة السفن السياحية استعدادا لتعزيز الموسم السياحي البحري

ت

عربي ودولي الصحة العالمية تعلن تسجيل إصابة جديدة بفيروس هانتا

ت

أخبار محلية باخرة سياحية تُقل نحو 3371 سائحا ترسو على شواطئ العقبة في أول أيام العيد

تت

عربي ودولي الحرس الثوري الإيراني يعلق على احتمال تجدد الحرب مع الولايات المتحدة

ن

فلسطين فلسطينيون يؤدون صلاة عيد الأضحى على أنقاض المساجد المدمرة في قطاع غزة

و

أسواق ومال النفط يتراجع مع ترقب تطور المحادثات بين طهران وواشنطن

ع

أسواق ومال الذهب يرتفع عالميا مع تراجع الدولار

و

أخبار محلية الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بحلول عيد الأضحى



 
 






الأكثر مشاهدة

 