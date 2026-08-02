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بادو الزاكي يظهر رسميًا أمام الإعلام الخميس .. تفاصيل المؤتمر الصحفي

بادو الزاكي يظهر رسميًا أمام الإعلام الخميس .. تفاصيل المؤتمر الصحفي
بادو الزاكي يظهر رسميًا أمام الإعلام الخميس .. تفاصيل المؤتمر الصحفي
 
الأحد، 02-08-2026 12:53 م
الوكيل الإخباري-   يعقد الاتحاد الأردني لكرة القدم، عند الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس 6 آب، في مقره، مؤتمرًا صحفيًا لتقديم مدرب المنتخب الوطني الأول، المغربي بادو الزاكي، والحديث عن ملامح المرحلة المقبلة للنشامى.اضافة اعلان


وكان الاتحاد قد أعلن تعيين المدرب المغربي بادو الزاكي مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني الأول، بعقد يمتد لمدة عام واحد، يُجدد باتفاق الطرفين، لقيادة النشامى خلال الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها نهائيات كأس آسيا 2027، المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية.

ويتمتع الزاكي بسيرة حافلة كلاعب ومدرب، إذ قاد المنتخب المغربي إلى إنجاز تاريخي في نهائيات كأس العالم 1986 في المكسيك، ببلوغ دور الـ16، كما تُوج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا عام 1986، وقدم مسيرة مميزة مع نادي ريال مايوركا الإسباني.

وعلى الصعيد التدريبي، قاد الزاكي المنتخب المغربي إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية عام 2004، كما أشرف على تدريب عدد من الأندية والمنتخبات، أبرزها الوداد الرياضي، والفتح الرباطي، والكوكب المراكشي، واتحاد طنجة، إلى جانب منتخبي السودان والنيجر.
 
 


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