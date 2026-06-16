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باصات مجانية لنقل الجماهير إلى المدرج الروماني خلال مباريات النشامى بالمونديال

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أرشيفية
 
الثلاثاء، 16-06-2026 05:34 م

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة مشروع "باص عمان" التابعة لشركة "رؤية عمان للنقل"، الذراع الاستثماري لأمانة عمان الكبرى عن توفير باصات نقل مجانية للجماهير الأردنية للوصول إلى المدرج الروماني من أجل مشاهدة مباريات النشامى في نهائيات كأس العالم 2026.

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وقالت الشركة إنه دعما لمنتخبنا الوطني، وتشجيعا لأجواء الحماس، نوفر حافلات نقل مجانية إلى المدرج الروماني لمتابعة الفعالية الجماهيرية.

 

وأضافت أن نقاط الانطلاق ستكون من:

 

مهرجان الطعام سابقاً بالقرب من مديرية الأمن العام - المقابلين.
البوابة الرئيسية مدينة الملك عبدالله الثاني الرياضية - القويسمة.

 

وأشارت إلى أن موعد الانطلاق سيكون قبل موعد المباريات بساعتين والعودة بعد انتهائها.

 
 


gnews

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