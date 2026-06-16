باصات مجانية لنقل الجماهير إلى المدرج الروماني خلال مباريات النشامى بالمونديال

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة مشروع "باص عمان" التابعة لشركة "رؤية عمان للنقل"، الذراع الاستثماري لأمانة عمان الكبرى عن توفير باصات نقل مجانية للجماهير الأردنية للوصول إلى المدرج الروماني من أجل مشاهدة مباريات النشامى في نهائيات كأس العالم 2026.

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وقالت الشركة إنه دعما لمنتخبنا الوطني، وتشجيعا لأجواء الحماس، نوفر حافلات نقل مجانية إلى المدرج الروماني لمتابعة الفعالية الجماهيرية.

وأضافت أن نقاط الانطلاق ستكون من:

مهرجان الطعام سابقاً بالقرب من مديرية الأمن العام - المقابلين.

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