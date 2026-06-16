باصات مجانية لنقل الجماهير إلى المدرج الروماني خلال مباريات النشامى بالمونديال

وقالت الشركة إنه دعما لمنتخبنا الوطني، وتشجيعا لأجواء الحماس، نوفر حافلات نقل مجانية إلى المدرج الروماني لمتابعة الفعالية الجماهيرية.
وأضافت أن نقاط الانطلاق ستكون من:
البوابة الرئيسية مدينة الملك عبدالله الثاني الرياضية - القويسمة.
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