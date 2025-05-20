بالأرقام .. الأردن تمر بأسوأ موسم مطري منذ 1978

12:19 م

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الوكيل الإخباري- صرّح مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد رافد آل خطاب، أنه وبالرجوع إلى الموسم الماضي 2023/2024 ومقارنته مع الموسم الحالي 2024/2025، فإن معظم مناطق المملكة خلال الموسم الماضي قد حقّقت معدلاتها الموسمية العامة في أغلب مناطق المملكة، باستثناء المناطق الجنوبية، فيما لا يزال الموسم المطري الحالي 2024/2025 ضعيفًا ودون معدلاته العامة حتى هذا التاريخ في جميع مناطق المملكة. اضافة اعلان





وأضاف آل خطاب أن الإحصاءات المناخية في إدارة الأرصاد الجوية تشير إلى أن الموسم المطري الحالي 2024/2025 يُعتبر أضعف موسم مطري منذ موسم 1978/1979، كما يبيّن الرسم البياني أدناه الاتجاه العام للمواسم المطرية، والذي يدل على تناقص متوسط كميات الأمطار الموسمية في المملكة بمعدل حوالي 0.6 ملم لكل موسم مطري.

