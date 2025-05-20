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بالأرقام .. الأردن تمر بأسوأ موسم مطري منذ 1978

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 20-05-2025 12:19 م
الوكيل الإخباري-  صرّح مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد رافد آل خطاب، أنه وبالرجوع إلى الموسم الماضي 2023/2024 ومقارنته مع الموسم الحالي 2024/2025، فإن معظم مناطق المملكة خلال الموسم الماضي قد حقّقت معدلاتها الموسمية العامة في أغلب مناطق المملكة، باستثناء المناطق الجنوبية، فيما لا يزال الموسم المطري الحالي 2024/2025 ضعيفًا ودون معدلاته العامة حتى هذا التاريخ في جميع مناطق المملكة.اضافة اعلان


وأضاف آل خطاب أن الإحصاءات المناخية في إدارة الأرصاد الجوية تشير إلى أن الموسم المطري الحالي 2024/2025 يُعتبر أضعف موسم مطري منذ موسم 1978/1979، كما يبيّن الرسم البياني أدناه الاتجاه العام للمواسم المطرية، والذي يدل على تناقص متوسط كميات الأمطار الموسمية في المملكة بمعدل حوالي 0.6 ملم لكل موسم مطري.
 
gnews

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