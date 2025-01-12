بالأسماء.. أردنيون فاقدون لوظائفهم ومدعوون للامتحان التنافسي في الحكومة

الوكيل الإخباري- اعلنت وزارة الصحة فقدان موظفين ، لوظائفهم نظرا لتغيبهم عن العمل لاكثر من 10 ايام.



كما اعلنت وزارة الصحة ودائرة قاضي القضاة المرشحين التاليين لغايات حضور الامتحان التنافسي لغايات التعيين .

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