 
الأحد 2025-01-12 10:17 ص
 

بالأسماء.. أردنيون فاقدون لوظائفهم ومدعوون للامتحان التنافسي في الحكومة

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 12-01-2025 08:03 ص

الوكيل الإخباري-   اعلنت وزارة الصحة فقدان موظفين ،  لوظائفهم نظرا لتغيبهم عن العمل لاكثر من 10 ايام.

كما اعلنت وزارة الصحة ودائرة قاضي القضاة المرشحين التاليين  لغايات حضور الامتحان التنافسي لغايات التعيين .

اضافة اعلان

 

 

وتاليا الاسماء :

 


Image1_12025128236684592261.jpg 


Image1_12025128835193588946.jpg

 
gnews

أحدث الأخبار

ت

عربي ودولي العراق.. إعلان تأمين رواتب الموظفين للعام 2025

محطات شحن المركبات الكهربائية

أخبار محلية فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل محطات شحن السيارات في عمّان

حمن

أخبار الشركات شركة ميناء حاويات العقبة تواصل تنفيذ مبادرة "خطوة" لتمكين المجتمعات وتحسين وتطوير التعليم في العقبة

جانب من الانفجار

عربي ودولي اليمن: مقتل 7 أشخاص وإصابة 65 جراء انفجار محطة غاز

h

أخبار محلية الأمن يكشف حالة الطرق وأماكن تشكل الضباب

تعبيرية

أخبار محلية قناة "المملكة" تطلق دورتها البرامجية الجديدة الأحد

ا

أخبار محلية قوات حرس الحدود تشتبك مع مجموعات من المهربين على الحدود الشمالية

ل

عربي ودولي شاهد - ملكة جمال سابقة تقبل يد أردوغان.. وهذه ردة فعله



 




الأكثر مشاهدة