بالأسماء.. التربية تعلن مرشحي دبلوم إعداد المعلمين المنتهي بالتعيين

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التربية والتعليم اسماء الدفعة الثانية من المرشحين للعام الدراسي 25/24 للحصول على منحة لدراسة الدبلوم العالي لإعداد المعلمين المنتهي بالتعيين، على نفقة الوزارة

في #الجامعات الأربعة الشريكة الجامعة الأردنيَّــة وجامعة اليرمــــوك والجامعة الهاشميَّة وجامعة مؤتــــــــة.

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أكدت الوزارة ان لترشيحات استنادًا لأحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024.

وقالت انه سيبدأ تسليم عقودالإيفاد خلال الفترة من صباح غد الأحد (8/ 9/ 2024) لغاية نهاية دوام الأربعاء (11/ 9/ 2024).



يراجع المرشحون لاستلام عقود الإيفاد مختومة بختم المديرية؛ لغايات توقيعها ومراجعة كاتب العدل لإصدار الكفالات العدلية حسب الأصول.



يراجع أبناء إقليم الجنوب (محافظة الكرك,محافظة معان,محافظة الطفيلة,محافظة العقبة) وأبناء إقليم الشمال الواردة أسماؤهم أدناه مديريات التربية والتعليم في مناطقهم.



ويراجع أبناء اقليم الوسط مركز الوزارة/قسم التوظيف.



يقوم المرشح بعد توقيعه لعقد الإيفاد وإصدار الكفالة العدلية بتسليم العقد والكفالة لقسم التوظيف/مركز الوزارة على ( 3 ) نسخ (الأصل تسلم لقسم التوظيف,نسخة تسلم للجامعة المعنية,نسخة للمرشح).



كل من لم يراجع ويستكمل إجراءات الإيفاد حسب المبين أعلاه يعتبر مستنكفًا عن الالتحاق بالبرنامج، وسيتم ترشيح بديل عنه لتغطية الشاغر.



بعد قيام الوزارة بحصر وإرسال أسماء المرشحين للجامعات المعنية، وقيام الجامعة بدعوة المرشحين فيها عبر موقعها الإلكتروني،.. يراجع كل من ينهي إجراءات الإيفاد حسب الوارد أعلاه (منسق البعثات) في الجامعة، مصطحبًا معه نسخة من (عقد الإيفاد) و (الكفالة العدلية، النسخة الخاصة بالجامعة).



وتاليا الأسماء: