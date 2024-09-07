بالأسماء.. التربية تعلن مرشحي دبلوم إعداد المعلمين المنتهي بالتعيين

في #الجامعات الأربعة الشريكة الجامعة الأردنيَّــة وجامعة اليرمــــوك والجامعة الهاشميَّة وجامعة مؤتــــــــة.
أكدت الوزارة ان لترشيحات استنادًا لأحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024.
وقالت انه سيبدأ تسليم عقودالإيفاد خلال الفترة من صباح غد الأحد (8/ 9/ 2024) لغاية نهاية دوام الأربعاء (11/ 9/ 2024).
يراجع المرشحون لاستلام عقود الإيفاد مختومة بختم المديرية؛ لغايات توقيعها ومراجعة كاتب العدل لإصدار الكفالات العدلية حسب الأصول.
يراجع أبناء إقليم الجنوب (محافظة الكرك,محافظة معان,محافظة الطفيلة,محافظة العقبة) وأبناء إقليم الشمال الواردة أسماؤهم أدناه مديريات التربية والتعليم في مناطقهم.
ويراجع أبناء اقليم الوسط مركز الوزارة/قسم التوظيف.
يقوم المرشح بعد توقيعه لعقد الإيفاد وإصدار الكفالة العدلية بتسليم العقد والكفالة لقسم التوظيف/مركز الوزارة على ( 3 ) نسخ (الأصل تسلم لقسم التوظيف,نسخة تسلم للجامعة المعنية,نسخة للمرشح).
كل من لم يراجع ويستكمل إجراءات الإيفاد حسب المبين أعلاه يعتبر مستنكفًا عن الالتحاق بالبرنامج، وسيتم ترشيح بديل عنه لتغطية الشاغر.
بعد قيام الوزارة بحصر وإرسال أسماء المرشحين للجامعات المعنية، وقيام الجامعة بدعوة المرشحين فيها عبر موقعها الإلكتروني،.. يراجع كل من ينهي إجراءات الإيفاد حسب الوارد أعلاه (منسق البعثات) في الجامعة، مصطحبًا معه نسخة من (عقد الإيفاد) و (الكفالة العدلية، النسخة الخاصة بالجامعة).
وتاليا الأسماء:
ابتسام ابراهيم عوده حسن
احلام فلاح عيسى عبابنه
احمد جاد الله موسى كنعان
احمد شريف صالح العياده
اخلاص سعود رضوان الخرابشه
اروى نواف عبد الحميد عوايشه
اريج احمد محمود العلي
اسامه احمد عبد الغني الدراوشه
اسلام اسماعيل عطيه ابو عامر
اسلام محمد عوض الحوامده
اشراق يوسف عبد الكريم الطراونه
امال عبد الفتاح محمد الحمادين
اماني احمد ذياب مساعده
اماني سليمان احمد الطراونه
اماني محمد موسى السميرات
امل احمد ذيب ابو صيام
امل سليمان عواد السواريه
ايات عايد خليف العمرو
ايات عمر عبد الله شطناوي
ايات محمود توفيق العدوان
ايمان سلامه قاسم الصويلحين
براءه عزام سلمان الحويطي
براءه غازي عبد الله الزوايده
بسمه حسن حميد الخضيرات
بشار عبد الله علي الشبول
تغريد محمد عبد الكريم الزعبي
تهاني عيد محمد المقبل
ثناء حسين علي عياصره
جهاد سليمان عوض حجات
جهان فخر صالح قداره
حسام محمد يوسف العجارمه
حمزه رائد يوسف السواعير
حنان طلب عبد الرحمن الزيادات
خلود محمد علي يونس
خوله حسن يوسف ناصر
خوله حسين منصور الوردات
دعاء اسماعيل هارون الخليفات
دلال عواد حميدي المشاقبه
دلال فوزات غصاب البواعنه
ديانا عبدالله محمد فريحات
رانيه جمال احمد عواد
ربا شاكر احمد غانم
ربا محمد سالم الطراونه
رباع احمد حسن ربابعه
ربى تيسير محمد ابو الكرسنه
رجاء فوزى يوسف حسين
رجاء محمد عبد القادر العجاوي
رسميه احمد عبد ابو صليح
رشا عاهد سليم عاليه
رشا محمد ابراهيم الدرابسه
رشا مسلم محمد برهوم
رشا مصطفى محمود مهداوى
رغده حسني عبد الفتاح السليحات
رنا جمال عبد الرحيم حوراني
رهام محمد عبد المحسن الفاعوري
روان صبحي سليمان الدويكات
ريم حسين محي الدين الدخايله
زياد عوض سليم اقديرات
زيد محمد علي الجيزاوى
زينب عبد الله يونس الهوامله
ساره عيسى قاسم الخليلي
سحر عادل جميل بني عمر
سلطانه عيد محمد الزوايده
سليمان احسان سليمان عازر
سمر عبد الفتاح يوسف المناصير
سميره حسن عطيه ابو خرمه
سميره عوض حسين مستريحي
سناء ابراهيم فهد مناصير
سناء احمد عبد المهدى الشوابكه
سناء عبد الله سارى عثمان
سهام عطا الله سالم العويضات
سهير سميح اكريم العدوان
سيف الدين محمود سليم الشويات
شاديه علي سعد الزوايده
شروق محمد عبد الرحمن الاحمد
شروق يوسف محمد تايه
شفاء احمد مسلم هديب
شهد عبد الحميد دهيبش الدهابشه
شيراز بسام فرحان سماره
صهيب صالح حسين عبد العزيز
صهيب محمد فايز ابراهيم
عاصم عيد محمود المناصير
عاليه فيصل عبد الله العمرى
عامر نصر عوده الله الخرابشه
عايشه هويمل سلامه السلامات
عباده محمد عبد الله الرحاحله
عبد العزيز فريد عثمان سعاده
عبد الفتاح نبيل سعيد ابو الحاج
عبد الله عاطف محمد الرحاحله
عبدالرحمن نوح قسيم الشبول
عبله سالم عليان الشرعه
عبير خالد عطا الله الطقطقي
عزت محمد عزت عرعر
علا محمد بركات القطامي
علياء محمدزهير محمدلطفي الخياط
عمر عدنان حسين الخطيب
فاتن خالد محمد الخزعلي
فاديه زيد حسين النشاش
فاديه منصور محمد الهندي
فارس نعيم محمود كايد
فاطمه عوده سلمان الجبهه
فداء عايش اذياب صقر
فيصل حسن احمد حسينات
قصي وليد عبد الله عبيدات
كوثر احمد محمد الشوحه
ليلى زعل عبد الله العضايله
لينه محمد محمود صبح
محمد ابراهيم عبد العزيز صبيح
محمد احمد سليم الدوين
محمد شاهر عواد البكار
محمد عبد الحميد جميل الرمامنه
محمد فراس اسماعيل الجبالي
محمد نبيل محمد عدوان
محمد يونس محمد خطيب
محمود خليل ضيف الله ابو يحيى
محمود محمد توفيق صالح
مرام زاهي خضر بشارات
مرام فلاح عيسى عبابنه
مرام واصف حسن عبد
مصعب احمد سالم العوضي
معاذ صبحي عبد العزيز حمو
منال جعفر يوسف الديري
منال حسن حامد ابو طاقيه
منتهى امين خليل ابو صهيون
منى علي صالح العبويني
منى نبيل مصطفى خابور
مها محمد حسين الحوامده
مها محمد صالح العمرى
مهند نايف احمد القواسمه
مؤمن غازي سليم الذيابات
ميرفت عبد المهدي عبد الرحمن الهواوره
ميسون مصطفى صالح العدوان
ميمونه سليمان ناصر بني اسماعيل
ناديه احمد حسين بني مصطفى
ناديه خليل سليمان عبيدات
ندى عوده جخيدم السلامات
نسرين طالب زايد البشيش
نسيم سعد سعيد الكايد
نوره موسى جراد الطراونه
هايل سالم سليمان النعانعه
هبه عبد الرحمن محمد محسن
هند محمد عوده الحساسين
هنداء قاسم منيزل الجهالين
هنوف خالد علي ابو جعيبه
هيثم احمد اوحيش الاعرج
وفاء احمد عبد المهدي الخوالده
ولاء عايد ابراهيم خريسات
ولاء عدنان طعمه القضاه
وئام وليد نواف عباس
يزيد سعد سليمان البشر
يوسف محمد يوسف عبد الهادى
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