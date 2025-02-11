 
الثلاثاء 2025-02-11 08:22 ص
 

بالأسماء.. فاقدون لوظائفهم ومدعوون للإمتحان التنافسي في الحكومة

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 11-02-2025 07:57 ص

الوكيل الإخباري-   اعلنت وزارة الصحة عن فقدان التالية اسماؤهم لوظائفهم نظرا لتغيبهم عن العمل مدة 10 ايام ووفقا للقانون .

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ودعت دوائر حكومية اخرى التالية اسماؤهم لغايات حضور الامتحان التنافسي لغايات التعيين 

 

وحددت الاسماء بكل اعلان مرفق ادناه :

 


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