بالأسماء.. فاقدون لوظائفهم ومدعوون للإمتحان التنافسي في الحكومة

ودعت دوائر حكومية اخرى التالية اسماؤهم لغايات حضور الامتحان التنافسي لغايات التعيين
وحددت الاسماء بكل اعلان مرفق ادناه :
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