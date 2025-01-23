 
الخميس 2025-01-23 09:43 ص
 

بالأسماء.. مناطق ستشهد انقطاعا مؤقتا للكهرباء الأسبوع المقبل

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 23-01-2025 07:34 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركات كهرباء اضطرارها لإجراء فصل مبرمج للكهرباء عن مناطق بمعان ولواء البتراء والكرك والمفرق واربد والعقبة لغايات أعمال صيانة خلال الأسبوع المقبل

وحددت المناطق المتضررة بالفصل والساعات بكل اعلان مرفق أدناه :

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