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بالأسماء.. مناطق ستشهد انقطاعًا مؤقتًا للكهرباء هذا الأسبوع

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 11-01-2025 08:07 ص

الوكيل الإخباري- اعلنت شركات كهرباء اضطرارها لاجراء فصل مؤقت للتيار الكهربائي عن مناطق في اربد والمفرق وعجلون والكرك والشرقية والعقبة والطفيلة ولواء البتراء خلال الأسبوع الحالي لغايات اعمال صيانة .

وحددت المناطق المتضررة بالفصل والساعات وفقا لكل اعلان مرفق تاليا :

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