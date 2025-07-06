بالإخضاع .. الحياصات ينهي نزاله ضد المقاتل اللبناني في الجولة الثانية

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الوكيل الإخباري- أثبت المقاتل الأردني عبد الرحمن حياصات جدارته مجددًا في حلبات الفنون القتالية المختلطة، بعد أن حقق فوزًا مستحقًا على اللبناني أنطوني زيدان في نزال قوي ضمن منافسات دور ربع النهائي لبطولة PFL MENA 2024، التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض. اضافة اعلان





وجاء انتصار حياصات، الذي خاض النزال في فئة وزن 155 باوند، بطريقة فنية مميزة، بعد أن تمكن من إخضاع زيدان عبر حركة "الخنق الخلفي" (Rear Naked Choke)، وذلك في الجولة الثانية من المواجهة، ليحسم النزال لصالحه مواصلًا سلسلة انتصاراته المتتالية، التي باتت الآن ستة انتصارات على التوالي دون أي هزيمة في البطولة.



وكانت الأنظار موجّهة إلى هذا اللقاء المرتقب، نظرًا لما يتمتع به الطرفان من سجل قوي؛ إذ دخل حياصات النزال بعد أداء لافت خلال النسخة السابقة من البطولة، بينما امتلك زيدان خمسة انتصارات مقابل هزيمتين.



وبهذا الفوز، يتأهل عبد الرحمن حياصات إلى دور نصف النهائي، مواصلًا مسيرته بثقة نحو لقب البطولة، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى مواجهته المقبلة ضمن الحدث الذي يشهد مشاركة واسعة من أبرز المقاتلين العرب والدوليين.



وتعكس بطولة PFL MENA، التي تُعد من أبرز الفعاليات الرياضية في المنطقة، تطور مستوى المنافسات في رياضة الفنون القتالية المختلطة، لا سيما مع احتضان السعودية لهذه النسخة بمشاركة مقاتلين من الأردن ولبنان ومصر والمغرب والكويت وفلسطين ودول أخرى.