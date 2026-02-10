بالتزامن مع شهر رمضان.. اعلان صادر عن البنك المركزي

وبحسب التعميم الصادر عن محافظ البنك المركزي الأردني عادل الشركس، يبدأ دوام موظفي البنوك خلال الشهر الفضيل عند الساعة التاسعة صباحًا ويستمر حتى الساعة الثالثة بعد الظهر، فيما تكون ساعات استقبال ومراجعة الجمهور من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.
وأشار التعميم إلى أن البنك المركزي منح البنوك التي ترغب في ذلك مرونة تمديد ساعات الدوام أو تقديم الخدمات المصرفية خلال الفترة المسائية، شريطة إشعار البنك المركزي مسبقًا بمواعيد الدوام المقترحة وأسماء الفروع التي سيشملها التمديد.
وأكد البنك المركزي في تعميمه ضرورة التزام البنوك بالعودة إلى ساعات الدوام الاعتيادية المعتمدة بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.
