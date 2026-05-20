بالتزامن مع عيد الأضحى.. اعلان مهم من البنك المركزي

وجاء قرار البنك المركزي الأردني بعد عقده العديد من الاجتماعات مع البنوك وشركات الدفع وقبول البطاقات حرصاً منه على تعزيز دورة النقد في الاقتصاد الوطني ضمن فترة الأعياد. مع التأكيد على أن البنوك لن تفتح أبوابها لاستقبال العملاء خلال هذه الفترة باستثناء الفروع المسموح لها باستقبال الزبائن في المولات وغيرها من الأماكن.
وبخصوص أنظمة الدفع الأخرى مثل كليك والمحافظ الإلكترونية ونظام إي فواتيركم وأجهزة الصراف الآلي، أكد البنك المركزي الأردني بأن هذه الأنظمة تبقى عاملة على أساس فوري 24*7 ، في حين تتم عملية تحصيل الشيكات وتسويتها أول يوم عمل بعد العطلة كما هو معمول به سابقا.
وجاءت خطوة البنك المركزي الأردني هذه بهدف تعزيز تدفق الأموال بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة خلال هذه الفترة وتوفير عوائد مبيعات التجار في حساباتهم للتصرف بها من خلال القنوات البنكية الإلكترونية قبل انتهاء العطلة الرسمية.
