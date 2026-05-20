بالتزامن مع عيد الأضحى.. اعلان مهم من البنك المركزي

الوكيل الإخباري- أعلن البنك المركزي الأردني بأن أنظمته المختصة بالتسويات المالية وأنظمة البنوك العاملة في المملكة سوف تعمل يوم الخميس الموافق 28/5/2026 من الساعة الواحدة بعد الظهر وحتى الساعة الثالثة عصراً لتسوية ملفات التقاص الخاصة بأنظمة الدفع بالبطاقات لضمان تسلّم التجار والشركات لمستحقاتهم بالدينار الأردني من المبالغ المحصلة لهم بالبطاقات نتيجة مبيعاتهم خلال عطلة عيد الأضحى المبارك وتزويدهم بالسيولة المالية للحركات التي تمت خلال الأيام الأربعة الأولى من عطلة العيد.

وجاء قرار البنك المركزي الأردني بعد عقده العديد من الاجتماعات مع البنوك وشركات الدفع وقبول البطاقات حرصاً منه على تعزيز دورة النقد في الاقتصاد الوطني ضمن فترة الأعياد. مع التأكيد على أن البنوك لن تفتح أبوابها لاستقبال العملاء خلال هذه الفترة باستثناء الفروع المسموح لها باستقبال الزبائن في المولات وغيرها من الأماكن.



وبخصوص أنظمة الدفع الأخرى مثل كليك والمحافظ الإلكترونية ونظام إي فواتيركم وأجهزة الصراف الآلي، أكد البنك المركزي الأردني بأن هذه الأنظمة تبقى عاملة على أساس فوري 24*7 ، في حين تتم عملية تحصيل الشيكات وتسويتها أول يوم عمل بعد العطلة كما هو معمول به سابقا.