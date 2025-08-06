بالتنسيق مع الأردن .. هولندا تسقط مساعدات يومياً لأهالي القطاع

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الوكيل الإخباري- أعلن رئيس وزراء هولندا، ديك شوف، عن تقديم 1.5 مليون يورو إضافية كمساعدات إنسانية لغزة. اضافة اعلان





وقالت السفارة الهولندية في عمّان، عبر بيان، إن المبلغ سيُخصَّص لدعم ممر الأردن البري ومتابعة المساعدات في غزة من خلال الأمم المتحدة، في إطار الجهود الأوسع التي تبذلها مملكة هولندا لتعزيز وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.



كما أعلنت الحكومة الهولندية عن تقديم مبلغ إضافي قدره 3 ملايين يورو إلى الصليب الأحمر الهولندي، دعماً لجهود جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القطاع.



وأعرب رئيس الوزراء الهولندي عن بالغ تقديره للدور الريادي الذي تضطلع به الأردن في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ولا سيّما تنسيقها لعملية الجسر الجوي.



وقال البيان: تنضم هولندا مجدداً إلى التحالف الدولي الهادف إلى إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى سكان قطاع غزة عبر عمليات الإسقاط الجوي، وقد قامت وزارة الدفاع الهولندية اليوم بنشر طائرة نقل من طراز C-130 مع طاقمها إلى الأردن.



وأضاف: تعمل هولندا، بالتنسيق الوثيق مع القوات المسلحة الأردنية وشركائها الأوروبيين والعرب والدوليين، على تنفيذ عملية إسقاط جوي يومياً لمدة أسبوعين، بما يعادل 16 طناً من المواد الغذائية والإمدادات الطبية العاجلة يومياً.



وتُجدّد هولندا دعوتها إلى وقف فوري للحرب في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والإفراج عن جميع المحتجزين.



وزاد: منذ اندلاع الحرب، خصّصت الحكومة الهولندية مبلغ 86.2 مليون يورو كمساعدات إنسانية موجهة لغزة، بالإضافة إلى المساهمات الإنسانية غير المخصصة التي تقدّمها هولندا لمنظمات متعددة، والتي يمكن استخدامها لمساعدة أهالي قطاع غزة.