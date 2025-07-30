بالصدفة مرت سيارة إسعاف .. تفاصيل انقاذ حياة طفل غرق بالمسبح

وفي لحظات حرجة تدخلت فرق الإسعاف بسرعة واحترافية عالية، وقام المسعفون بإجراء عملية الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) بشكل فوري ومكثف، مما ساهم في استعادة العلامات الحيوية للطفل وإنقاذ حياته.
وعقب نجاح عملية الإنعاش، تم نقل الطفل على وجه السرعة إلى مستشفى الأمير حسين لتلقي العناية الطبية اللازمة ومتابعة حالته الصحية.
وفي التفاصيل، قال المسعف العريف ينال فريحات من مرتب مديرية دفاع مدني البلقاء، أنه وأثناء توجه طاقم الإسعاف برفقة حالة مرضية باتجاه أحد المستشفيات، تم إيقافهم من قبل مجموعة من المواطنين على الطريق العام بدا عليهم الإرباك وأن لديهم حالة طارئة وطلبوا المساعدة لإنقاذ طفل صغير كان قد تعرض للغرق.
وأوضح أن الطفل كان فاقداً للوعي تماماً، ولا تظهر عليه أي علامات حيوية، إذ لم يكن هناك نبض أو تنفس.
وأضاف المسعف، باشرنا فورا بإجراء عملية الإنعاش القلبي الرئوي (CPR)، وقمنا بالتنسيق مع غرفة العمليات التي وجهتنا إلى استكمال النقل إلى مستشفى الأمير حسين، بالتنسيق مع ضباط الارتباط داخل المستشفى ومن خلال خدمة التوجيه عن بعد "التليميديسن" للإسراع بتجهيز الكادر الطبي داخل الطوارئ لاستقبال الحالة.
وتابع، أنه وأثناء نقل الطفل باتجاه المستشفى استمر فريق الإسعاف بإجراءات فتح مجاري التنفس، وشفط السوائل والإفرازات مع الاستمرار بعملية الإنعاش القلبي الرئوي.
وبيّن أن الجهود التي بذلت داخل سيارة الإسعاف تكللت بالنجاح بفضل الله قبل الوصول إلى قسم الطوارئ، حيث استعاد الطفل علاماته الحيوية وتم تسليمه فورا إلى الكادر الطبي المختص لاستكمال العلاج والرعاية الصحية اللازمة.
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