بالصور والفيديو.. جثمان الجازي يصل مسقط رأسه في معان

وأوضح الجازي ان الصلاة على الجثمان ستكون في مسجد الحسينية الكبير بالمحافظة.
وأكد أن العائلة في طريقها لحظة كتابة هذه السطور لاستلام الجثمان، بعدما أعلنت وزارة الخارجية تسلمها جثمان الشهيد الجازي من الجانب الاسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء.
وكان الشهيد الجازي استشهد برصاص اسرائيلي على معبر اللنبي الواصل بين الأردن والضفة الغربية، بعد إقدامه - وهو سائق سيارة شحن - على قتل 3 موظفين أمن اسرائيليين.
لحظة وصول جثمان الشهيد ماهر الجازي مسقط رأسه في معان #الوكيل_الإخباري pic.twitter.com/mjZ3zj0w9K— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) September 17, 2024
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