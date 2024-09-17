بالصور والفيديو.. جثمان الجازي يصل مسقط رأسه في معان

الوكيل الإخباري- وصل جثمان الشهيد ماهر الجازي مسقط رأسه في محافظة معان، بعد أن تسلمه ذووه صباح اليوم الثلاثاء.

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وأعلن ذوو الشهيد ماهر الجازي ان تشييع الجثمان سيتم ظهر اليوم الثلاثاء في مقبرة الحسينية بمعان جنوبي المملكة، وفق ما ذكر شقيق الشهيد كاسب وأكده ابن عمه توفيق لـ"الوكيل الاخباري".



وأوضح الجازي ان الصلاة على الجثمان ستكون في مسجد الحسينية الكبير بالمحافظة.



وأكد أن العائلة في طريقها لحظة كتابة هذه السطور لاستلام الجثمان، بعدما أعلنت وزارة الخارجية تسلمها جثمان الشهيد الجازي من الجانب الاسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء.



وكان الشهيد الجازي استشهد برصاص اسرائيلي على معبر اللنبي الواصل بين الأردن والضفة الغربية، بعد إقدامه - وهو سائق سيارة شحن - على قتل 3 موظفين أمن اسرائيليين.