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بالفيديو : الطريقة السليمة لاستخدام الاسطوانات البلاستيكية الجديدة

لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
السبت، 22-02-2025 12:01 ص

الوكيل الإخباري-   شرح المهندس عمار ضمرة من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن كيفية استخدام أسطوانة الغاز البلاستيكية الجديدة

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وتاليا الفيديو : 

 


 
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لقطة من الفيديو

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