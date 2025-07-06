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بالونات محمّلة بالمخدرات تعبر الأجواء.. والجيش يتصدّى

البالونات التي التصدي لها
البالونات التي التصدي لها
 
الأحد، 06-07-2025 10:03 ص
الوكيل الإخباري-  صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت فجر اليوم الاحد، على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تهريب مواد مخدرة محملة بوساطة بالونات موجهة عن بعد. اضافة اعلان


وأضاف المصدر "ان قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت مجموعة بالونات ضمن منطقة المسؤولية، حيث تم اعتراضها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية"، وبعد تفتيش المنطقة تبين أن البالونات مزودة بأجهزة توجيه عن بعد ومحملة بمواد مخدرة وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بأعلى درجات الجاهزية للتعامل مع كافة أشكال وأساليب التسلل والتهريب مؤكداً وقوف قوات حرس الحدود بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن.
 
 
gnews

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البالونات التي التصدي لها

أخبار محلية بالونات محمّلة بالمخدرات تعبر الأجواء.. والجيش يتصدّى



 
 





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