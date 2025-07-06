بالونات محمّلة بالمخدرات تعبر الأجواء.. والجيش يتصدّى

وأضاف المصدر "ان قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت مجموعة بالونات ضمن منطقة المسؤولية، حيث تم اعتراضها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية"، وبعد تفتيش المنطقة تبين أن البالونات مزودة بأجهزة توجيه عن بعد ومحملة بمواد مخدرة وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بأعلى درجات الجاهزية للتعامل مع كافة أشكال وأساليب التسلل والتهريب مؤكداً وقوف قوات حرس الحدود بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن.
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