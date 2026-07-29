بانوراما رجالات جرش تستذكر سيرة الراحل الدكتور رضوان المقابلة

واستذكر الوزير الأسبق، مفلح الرحيمي، والنائب محمد هديب، مناقب الراحل الذي شغل منصب رئيس لبلدية جرش الكبرى وهو ابن جرش الذي عاش فيها طفولته ودرس في مدارسها والحاصل على درجة الدكتوراه في الإدارة المالية والمصرفية من جامعة اليرموك عام 1986،ودرس في جامع جرش، وخدم المدينة وأهلها موظفا في بلديتها ورئيسا خلال فترة التسعينيات.
وسطر المتحدثان، خلال الحوارية، التي أدارها الدكتور حسن محاسنة العديد من القصص والحكايا والانطباعات والمواقف الممزوجة بالمشاعر والحنين لهذه الشخصية التي أحبها أهل جرش حين كرموه بالذكر الحسن في العديد من المجالس.
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