بانوراما رجالات جرش تستذكر سيرة الراحل الدكتور رضوان المقابلة

الوكيل الإخباري- استذكرت بانوراما رجالات جرش، التي تقام ضمن فعاليات مهرجان جرش، بتنظيم من إدارة المهرجان، وبالتعاون مع منتدى جبل العتمات في المركز الثقافي، بورتريه سيرة ومسيرة الراحل الدكتور رضوان الشاعر المقابلة.

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واستذكر الوزير الأسبق، مفلح الرحيمي، والنائب محمد هديب، مناقب الراحل الذي شغل منصب رئيس لبلدية جرش الكبرى وهو ابن جرش الذي عاش فيها طفولته ودرس في مدارسها والحاصل على درجة الدكتوراه في الإدارة المالية والمصرفية من جامعة اليرموك عام 1986،ودرس في جامع جرش، وخدم المدينة وأهلها موظفا في بلديتها ورئيسا خلال فترة التسعينيات.