بانوراما 2025: عام الحضور الأردني والعالمي المتغيّر

الوكيل الإخباري- كان عام 2025 عاماً حافلاً بالأحداث المهمة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، سطرته المملكة الأردنية الهاشمية في دائرة الفاعلين الإقليميين والدوليين، محقّقة إنجازات متعددة في المجالات السياسية، الإنسانية، الأمنية، الرياضية والتنموية، في ظل تحديات إقليمية معقدة وبيئة جيوسياسية متسارعة التغير.





جهود أردنية مستمرة في دعم القضية الفلسطينية



واصل الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، جهوده الدبلوماسية والإنسانية الدؤوبة لدعم القضية الفلسطينية ووقف الحرب على قطاع غزة التي اندلعت في 7 أكتوبر 2023. وشملت هذه الجهود تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية متواصلة للقطاع، واستقبال أول دفعة من الأطفال المرضى من غزة للعلاج في مستشفيات المملكة في 3 اذار 2025، وهو ما عزّز الدور الإنساني للأردن في المنطقة.



دور الجيش والأمن في حماية الوطن



لعبت القوات المسلحة الأردنية دوراً بارزاً في حماية حدود المملكة ومكافحة تهريب المخدرات والأسلحة، وصدّ المخاطر التي تهدد الأمن الوطني، كما كشفت الأجهزة الأمنية قضية تصنيع صواريخ تستهدف الأمن الداخلي للأردن في 15 نيسان 2025، وتمت لاحقاً محاكمة المتورطين، مما يعكس التزام الاردن بمسار العدالة ومكافحة التهديدات.

وأعلنت المملكة في 24 من الشهر ذاته حظر جميع نشاطات جماعة الإخوان المسلمين واعتبار أي انتساب لها مخالفة قانونية مع تسريع مصادرة ممتلكاتها وإغلاق مقارها في كافة أنحاء المملكة.

وفي 17 اب 2025 أعلن سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إعادة تفعيل خدمة العلم كخطوة لتعزيز الهوية الوطنية وإعداد الشباب في ظل التحديات الإقليمية.



شهد لواء الرمثا في محافظة إربد، أواخر تشرين الثاني 2025، عمليةً أمنيةً واسعةً أسفرت عن مواجهة مسلحة مع أخوين يحملان فكراً تكفيرياً، وانتهت بمقتلهما بعد اشتباكات مسلحة، وإصابة عدد من رجال الأمن خلال العملية، التي تضمنت إنقاذ والدة المطلوبين اللذين استخدماها درعًا بشريًا.



إنجازات رياضية تُخلّد في الذاكرة



عاش الأردنيون فرحتين رياضيتين متتاليتين؛ الأولى بتأهل **منتخب النشامى لكرة القدم إلى كأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخ المملكة بعد الفوز على منتخب عمان في 5 حزيران 2025، والثانية حصول المنتخب على وصافة كأس العرب 2025 بعد خسارته أمام المنتخب المغربي 3-2 بعد التمديد في 18 كانون اول 2025، مما شكّل إنجازاً مميزاً في سجل الرياضة الأردنية.



مشاريع استراتيجية للتنمية



واصل الأردن تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه لضمان تأمين الموارد المائية الحيوية، وعمل على تحسين البنية التحتية للمياه على مستوى المملكة. كما تم في تشرين اول 2025 طرح مشروع المدينة الجديدة “عمرة”، الهادف إلى توسيع رقعة التنمية الحضرية وخلق فرص اقتصادية جديدة، إلى جانب إنشاء ملعب كرة قدم بمواصفات عالمية كجزء من خطط التنمية العمرانية المستدامة.



عالمياً: تحولات محورية وتأثيرات جيوسياسية



على الصعيد الدولي، شهد عام 2025 عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة الأمريكية في كانون ثان 2025، مما دفع إلى سلسلة سياسات وأوامر تنفيذية أعادت تشكيل بعض أطر السياسة الخارجية الأميركية تجاه التجارة والهجرة والتحالفات الدولية، وتأثيرات ذلك امتدت إلى أولويات الإدارة الأميركية في الشرق الأوسط.



كما كان منتصف العام مشهوداً بتصعيد عسكري بين إيران وإسرائيل استمر 12 يوماً، تبعه وقف إطلاق نار بعد تدخلات ودعم أميركي وأجنبي لإنهاء المواجهات، في ما بات يُعرف إعلامياً بـ*“حرب 12 يوماً”* بين الطرفين.



على صعيد الدبلوماسية الدولية، عُقدت **قمة سلام دولية في **شرم الشيخ بمصر بتاريخ 13 أكتوبر 2025 تحت رعاية عدة دول بهدف بحث خطة سلام في قطاع غزة وتعزيز تنفيذ خطوات وقف إطلاق النار، بمشاركة نحو 30 دولة تركّزت على المسار الإنساني والتسوية السياسية في المنطقة.



الوضع في غزة بعد العدوان



رغم انتهاء العدوان على قطاع غزة من الناحية الشكلية، إلا أن الآثار الإنسانية لا تزال قائمة في ظل الدمار الشامل الذي خلّفه العدوان الإسرائيلي والحصار المفروض على السكان، وتفاقمت المعاناة بسبب الظروف الجوية شتاءً، واستمرار الانتهاكات الاسرائيلية لوقف اطلاق النار .

ويعيش الاشقاء في غزة أوضاعاً صعبة مع نقص في الخدمات الأساسية والاحتياجات الإنسانية وسط تحديات مستمرة.

وفي 29 ديسمبر / كانون اول 2025 أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، رسمياً عن استشهاد عدد من قادتها البارزين خلال الحرب، من بينهم الناطق العسكري باسم الكتائب “أبو عبيدة” وقائد أركان الحركة محمد السنوار، في بيان ألقاه الناطق العسكري الجديد للكتائب.

