"بترا" تنظم ورشة تدريبية حول آلية تقييم الأداء الجديدة لموظفيها

الوكيل الإخباري- نظمت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) ، اليوم الخميس، ورشة تدريبية لموظفيها، حول آلية تقييم الأداء الجديدة في نظام الموارد البشرية، وطريقة تعبئة نماذج التقييم من قبل المدراء ورؤساء الأقسام.

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