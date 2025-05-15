"بترا" تنظم ورشة تدريبية حول آلية تقييم الأداء الجديدة لموظفيها
الخميس، 15-05-2025
12:11 م
https://www.alwakeelnews.com/story/731108
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الوكيل الإخباري-
نظمت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) ، اليوم الخميس، ورشة تدريبية لموظفيها، حول آلية تقييم الأداء الجديدة في نظام الموارد البشرية، وطريقة تعبئة نماذج التقييم من قبل المدراء ورؤساء الأقسام.
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وقالت عضو فريق الدعم الفني والاستشاري في هيئة الخدمة والإدارة العامة، المهندسة إيمان حسني، إن هذه الورشة تهدف إلى بناء القدرات حول تعليمات إدارة وتقييم الأداء لسنة 2024، وتعزيز مساهمة الموظفين في تطوير وتحسين الأداء الفردي، وتنمية معارفهم ومهاراتهم في أدوات التقييم وتعبئة نماذج تقييم الأداء السنوي وإعداد خطط التطوير الفردية.