بتهمة اختلاس مليون دينار .. توقيف مسؤول مالي في مستشفى الجامعة الأردنية

الوكيل الإخباري- قرر مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد توقيف رئيس الصناديق الفرعية في مستشفى الجامعة الأردنية لمدة 15 يومًا في مركز إصلاح وتأهيل ماركا على ذمة التحقيق بجناية الاختلاس.





وبيّنت التحقيقات أنه اختلس، عبر عدة سنوات، مبالغ مالية وصلت إلى حوالي مليون دينار.



وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قد أحالت هذا الشخص إلى النيابة العامة في وقت سابق.





