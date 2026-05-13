الأربعاء 2026-05-13 02:25 م

بتهمة اختلاس مليون دينار .. توقيف مسؤول مالي في مستشفى الجامعة الأردنية

بتهمة اختلاس مليون دينار .. توقيف مسؤول مالي في مستشفى الجامعة الأردنية
بتهمة اختلاس مليون دينار .. توقيف مسؤول مالي في مستشفى الجامعة الأردنية
 
الأربعاء، 13-05-2026 12:41 م
الوكيل الإخباري-   قرر مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد توقيف رئيس الصناديق الفرعية في مستشفى الجامعة الأردنية لمدة 15 يومًا في مركز إصلاح وتأهيل ماركا على ذمة التحقيق بجناية الاختلاس.اضافة اعلان


وبيّنت التحقيقات أنه اختلس، عبر عدة سنوات، مبالغ مالية وصلت إلى حوالي مليون دينار.

وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قد أحالت هذا الشخص إلى النيابة العامة في وقت سابق.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

أعادت شيئاً من رسالة المعلم السامية .. إشادات بالمعلمة ابتسام دهشان بعد ما قامت به في سحاب

أخبار محلية أعادت شيئاً من رسالة المعلم السامية .. إشادات بالمعلمة ابتسام دهشان بعد ما قامت به في سحاب

تعبيرية

منوعات أنقذتها من الموت وهي رضيعة.. صداقة ممرضة وطفلة تدوم 50 عاماً في الولايات المتحدة

ب

أخبار محلية تنشيط السياحة تستغل مشاركة النشامى بكأس العالم للترويج للأردن

يدرك كل من سبق له فتح علبة آيفون جديدة أن التجربة ليست عادية أو سريعة، إذ تبدأ بإزالة الأختام الخلفية ثم رفع الغطاء العلوي ببطء يشبه الترقّب قبل الحصول على الهاتف. غير أن الغطاء لا يتحرك بسهولة، بسبب

تكنولوجيا علبة آيفون لا تُفتح بسهولة.. هذا هو السر وراء تصميمها

مطالب نيابية بتسريع إيصال الكهرباء للمناطق الزراعية في الحماد والسرحان

أخبار محلية مطالب نيابية بتسريع إيصال الكهرباء للمناطق الزراعية في الحماد والسرحان

البنك العربي يدعم مشاريع تشجير مستدامة في محافظة مادبا

أخبار الشركات البنك العربي يدعم مشاريع تشجير مستدامة في محافظة مادبا

تعبيرية

المرأة والجمال حيل بسيطة تبرز جمال ملامحك بالمكياج

ل

أخبار محلية إنجاز طبي للخدمات الطبية الملكية.. نجاح زراعة قرنية صناعية لمعمرة أردنية تبلغ 104 أعوام



 
 






الأكثر مشاهدة

 