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بتوجيهات ملكية.. أولى قوافل الخير الأردنية تصل إلى سوريا

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جانب من المساعدات
الأربعاء، 11-12-2024 03:10 م

الوكيل الإخباري- بتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني، وفي إطار الجهود المستمرة لتقديم الدعم الإنساني للأشقاء السوريين، أعلنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية عن عبور قافلة مساعدات إنسانية إلى الأراضي السورية.

وتعد هذه القافلة أولى قوافل الخير الأردنية إلى سوريا ضمن خطط الاستجابة الإنسانية للتخفيف من معاناة المتضررين.

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وتتكون القافلة وفق بيان للهيئة اليوم الأربعاء من 10 شاحنات محملة بـ 200 طن من المواد الغذائية والإغاثية، التي تشمل طروداً غذائية ومواد إغاثية أساسية لتلبية احتياجات الأسر المتضررة.

وتأتي هذه المساعدات بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي وشركاء الهيئة من المنظمات المحلية والدولية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأكدت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أن هذه القافلة تأتي استجابة لتوجيهات القيادة الهاشمية الحكيمة الداعمة للعمل الإنساني، واستمراراً لدور الأردن الريادي في دعم الأشقاء السوريين في ظل الظروف التي يمرون بها.

وتعرب الهيئة عن شكرها لكل من ساهم في هذا الجهد الإنساني، مؤكدة التزامها بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية وفق أعلى معايير الكفاءة لضمان وصولها للمحتاجين.

 
gnews

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