بتوجيهات ملكية.. أولى قوافل الخير الأردنية تصل إلى سوريا

الوكيل الإخباري- بتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني، وفي إطار الجهود المستمرة لتقديم الدعم الإنساني للأشقاء السوريين، أعلنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية عن عبور قافلة مساعدات إنسانية إلى الأراضي السورية.



وتعد هذه القافلة أولى قوافل الخير الأردنية إلى سوريا ضمن خطط الاستجابة الإنسانية للتخفيف من معاناة المتضررين.

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