بتوجيهات ملكية.. إخلاء طفلة من قطاع غزة إلى مدينة الحسين الطبية

وتم نقل الطفلة حال وصولها إلى مدينة الحسين الطبية/ مستشفى الملكة رانيا للأطفال، لمتابعة حالتها الصحية من قبل فريق طبي متخصص لمثل هذه الحالات المرضية، لإجراء الفحوصات وتحديد نوع الورم والبدء في علاجه، في الخدمات الطبية الملكية.
وقال مدير مستشفى الملكة رانيا العبدالله للأطفال العميد الطبيب عبدالله غنما أنه تم إخلاء الطفلة رغد من قطاع غزة إلى مستشفى الملكة رانيا العبد الله للأطفال حيث تعاني من كتلة ضاغطه على العين اليمنى واليسرى من المنطقة الخلفية وهي بحاجه إلى مركز تخصصي لعلاجها حيث سيتم المباشرة بالإجراءات التشخيصية ومن ثم العلاجية.
من جهتهم، أعرب ذوو الطفلة عن بالغ شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك عبد الله الثاني على هذه اللفتة الإنسانية، مشيدين بالجهود الطبية والإنسانية التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية في مختلف مناطق قطاع غزة.
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