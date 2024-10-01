بتوجيهات ملكية.. الأردن يرسل طائرة مساعدات ثالثة إلى لبنان

الوكيل الإخباري- بتوجيهات ملكية سامية، غادرت اليوم الثلاثاء، طائرة مساعدات ثالثة تابعة لسلاح الجو الملكي من نوع C130 إلى جمهورية لبنان الشقيقة، نتيجة للظروف الراهنة التي تمر بها.

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وتحمل الطائرة التي أرسلتها القوات المسلحة الأردنية مساعدات ومواد أساسية، وجرى تسليمها للجيش اللبناني للمساهمة في تجاوز الظروف الصعبة التي تعاني منها الجمهورية اللبنانية.



ويأتي إرسال هذه المساعدات في أطار مساندة الأشقاء في لبنان، لدعمهم ومساندتهم بتجاوز الظروف الصعبة، لتعكس بذلك عمق العلاقات والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين.