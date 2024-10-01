بتوجيهات ملكية.. الأردن يرسل طائرة مساعدات ثالثة إلى لبنان

ويأتي إرسال هذه المساعدات في أطار مساندة الأشقاء في لبنان، لدعمهم ومساندتهم بتجاوز الظروف الصعبة، لتعكس بذلك عمق العلاقات والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين.
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