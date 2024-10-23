بتوجيهات ملكية.. الأردن يرسل طائرة مساعدات جديدة إلى لبنان وتعود برعايا أردنيين

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الوكيل الإخباري- بتوجيهات ملكية سامية، غادرت اليوم الأربعاء، الطائرة الثانية عشرة من المساعدات الإنسانية على متن طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي من نوع C130 إلى جمهورية لبنان الشقيقة وذلك في أعقاب الأحداث الدائرة هناك. اضافة اعلان





وتحمل الطائرة التي أرسلتها القوات المسلحة الأردنية بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية مواد غذائية وإغاثية وأدوية ومستلزمات طبية.



وتهدف المساعدات الأردنية إلى دعم بعض القطاعات في لبنان لتجاوز الظروف الصعبة التي تمر بها جراء النقص في تلك المواد، انطلاقاً من واجبها الإنساني والقومي.



وسيتم نقل رعايا أردنيين على متن الطائرة للعودة بهم إلى أرض الوطن بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.



ويأتي إرسال الطائرة في إطار الجهود التي تبذلها المملكة لإجلاء الرعايا الأردنيين وضمان سلامتهم وتوفير جميع السبل اللازمة لعودتهم إلى أرض الوطن بأمان وسيتم إرسال طائرات أخرى حسب الحاجة التي تستدعيها الظروف.



