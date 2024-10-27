بتوجيهات ملكية.. الأردن يرسل طائرتي مساعدات جديدة إلى لبنان

الوكيل الإخباري- بتوجيهات ملكية سامية، غادرت، اليوم الأحد، طائرتان من المساعدات الإنسانية تابعتان لسلاح الجو الملكي من نوع C130 إلى جمهورية لبنان الشقيقة.

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وتحمل الطائرتان اللتان أرسلتهما القوات المسلحة الأردنية بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية مواد غذائية وإغاثية وأدوية ومستلزمات طبية، ليصبح إجمالي عدد الطائرات التي تم إرسالها 14 طائرة مساعدات إنسانية.



وتهدف المساعدات الأردنية إلى دعم بعض القطاعات في لبنان لتجاوز الظروف الصعبة التي تمر بها جراء النقص في تلك المواد، انطلاقاً من واجبها الإنساني والقومي.



وسيتم نقل المواطنين الأردنيين على متن إحدى الطائرتين للعودة بهم إلى أرض الوطن بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.