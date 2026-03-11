الأربعاء 2026-03-11 10:41 ص

بتوجيهات ملكية.. الأردن يرسل قافلة مساعدات تضم 25 شاحنة إلى لبنان

الأربعاء، 11-03-2026 10:09 ص
الوكيل الإخباري-   بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، سيّرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، قافلة مساعدات إنسانية إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة.اضافة اعلان


وتتكون القافلة من 25 شاحنة محمّلة بمواد إغاثية وغذائية وأدوية، تم تجهيزها ضمن منظومة العمل الإنساني الأردني التي تهدف إلى إيصال الدعم إلى الفئات المحتاجة وتعزيز الاستجابة الإنسانية في المناطق المتضررة.

وقالت الهيئة في بيان لها إن القافلة تمثل امتدادا للدور الإنساني الذي تضطلع به المملكة بقيادة جلالة الملك، في الوقوف إلى جانب الأشقاء في مختلف الأزمات، وتجسيدًا لقيم التضامن والتكافل التي تميّز العمل الإنساني الأردني.

وأكد الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي أن هذه القافلة تعكس استمرار النهج الإنساني الأردني في مد يد العون للأشقاء، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل، وبالتنسيق مع مختلف المؤسسات الوطنية، على ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها بكفاءة وسرعة.

وأضاف الشبلي: "تأتي هذه القافلة ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية لدعم الأشقاء في لبنان، حيث نحرص على تسخير إمكاناتنا اللوجستية والإنسانية لإيصال المساعدات في ظل الظروف التي يمرون بها".

وأكد أن الهيئة ستواصل أداء دورها الإنساني بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وبالتنسيق مع الجهات الرسمية والشركاء الإنسانيين، لضمان استدامة الدعم الإغاثي ووصوله إلى مستحقيه في مختلف المناطق المتضررة.
 
 


