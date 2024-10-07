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بتوجيهات ملكية.. الأردن يشارك في إخماد الحرائق باليونان

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من المصدر
الإثنين، 07-10-2024 08:55 ص

الوكيل الإخباري-   تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بمساعدة جمهورية اليونان لمكافحة الحرائق المنتشرة هناك، أنهت طائرتان من سلاح الجو الملكي الأردني عملية المشاركة في إخماد الحرائق باليونان.

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وكانت طائرتان من نوع (اير تراكتور) وصلتا يوم الأربعاء الماضي إلى اليونان قادمتين من الجمهورية القبرصية حيث تتمركز 4 طائرات أردنية منذ أسابيع لمكافحة الحرائق هناك.


وتأتي هذه المشاركة التزاماً من المملكة الأردنية الهاشمية بمد يد العون والمساعدة لجميع الدول الشقيقة والصديقة، انطلاقاً من واجبها في المساهمة بمكافحة الحرائق المشتعلة في اليونان.

 


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