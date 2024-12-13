بتوجيهات ملكية.. العيسوي يطمئن على مصابي حادثة حريق دار الضيافة للمسنين

ونقل العيسوي، للمصابين، تمنيات جلالة الملك لهم بالشفاء العاجل.
واستمع العيسوي من الكادر الطبي المشرف على المصابين عن الوضع الصحي لهم.
كما زار العيسوي دار الضيافة وتفقد موقع الحادثة، وتنفيذا للتوجيهات الملكية، أكد العيسوي أنه سيتم البدء فورا لإجراء صيانة شاملة وإعادة تأهيل لدار الضيافة التابعة لجمعية الأسرة البيضاء.
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