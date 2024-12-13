بتوجيهات ملكية.. العيسوي يطمئن على مصابي حادثة حريق دار الضيافة للمسنين

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الوكيل الإخباري- بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، اطمأن رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، على الوضع الصحي للمصابين الذين يرقدون على سرير الشفاء في مستشفى البشير ومستشفى جميل التوتنجي، إثر حادثة الحريق في دار الضيافة للمسنين التابعة لجمعية الأسرة البيضاء، بمنطقة الجويدة في العاصمة عمان. اضافة اعلان





ونقل العيسوي، للمصابين، تمنيات جلالة الملك لهم بالشفاء العاجل.



واستمع العيسوي من الكادر الطبي المشرف على المصابين عن الوضع الصحي لهم.



كما زار العيسوي دار الضيافة وتفقد موقع الحادثة، وتنفيذا للتوجيهات الملكية، أكد العيسوي أنه سيتم البدء فورا لإجراء صيانة شاملة وإعادة تأهيل لدار الضيافة التابعة لجمعية الأسرة البيضاء.