بتوجيهات ملكية.. القوات المسلحة تخلي طفلة من قطاع غزة

الوكيل الإخباري- بتوجيهات ملكية سامية، أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الإثنين، إلى مدير عام الخدمات الطبية الملكية، بإخلاء الطفلة حبيبة الله محمود عبد الناصر من قطاع غزة إلى الأردن.

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وجرى نقل الطفلة حال وصولها إلى الأراضي الأردنية بواسطة طائرة عمودية إلى مدينة الحسين الطبية/ مستشفى الملكة رانيا للأطفال، لمتابعة حالتها الصحية من قبل فريق طبي متخصص لمثل هذه الحالات المرضية، وإجراء الفحوصات اللازمة لها.



وقال مدير مستشفى الملكة رانيا العبدالله للأطفال العميد الطبيب عبدالله غنما، إن الطفلة حبيبة تعاني من نزف دموي تحت الجلد في قدميها مع وجود نزف دموي في العين اليسرى، مبينا أنه سيتم المباشرة بالإجراءات التشخيصية ومن ثم العلاجية.