بتوجيهات ملكية.. القوات المسلحة تخلي طفلة من قطاع غزة

وجرى نقل الطفلة حال وصولها إلى الأراضي الأردنية بواسطة طائرة عمودية إلى مدينة الحسين الطبية/ مستشفى الملكة رانيا للأطفال، لمتابعة حالتها الصحية من قبل فريق طبي متخصص لمثل هذه الحالات المرضية، وإجراء الفحوصات اللازمة لها.
وقال مدير مستشفى الملكة رانيا العبدالله للأطفال العميد الطبيب عبدالله غنما، إن الطفلة حبيبة تعاني من نزف دموي تحت الجلد في قدميها مع وجود نزف دموي في العين اليسرى، مبينا أنه سيتم المباشرة بالإجراءات التشخيصية ومن ثم العلاجية.
من جهتها، أعربت والدة الطفلة عن بالغ شكرها وتقديرها لجلالة الملك عبد الله الثاني على هذه اللفتة الإنسانية، مشيدة بالجهود الطبية والإنسانية التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي في قطاع غزة.
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