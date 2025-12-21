الأحد 2025-12-21 02:08 م

بتوجيهات ملكية.. رعاية فورية مباشرة لأسرة من "ذوي الإعاقة"

جلالة الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
الأحد، 21-12-2025 11:44 ص

الوكيل الإخباري-   بناء على توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، استضاف رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، صباح اليوم الأحد، أسرة أردنية تجسد معاني الصبر والتعفف، مكونة من ثلاثة أشقاء (شابتان وشاب) من ذوي الإعاقة، يواجهون ظروفاً معيشية قاسية تفتقر لأبسط مقومات الحياة الكريمة، وذلك للوقوف على احتياجاتهم والاستماع لمطالبهم بشكل مباشر.

وخلال اللقاء، ظهرت جلياً عزة النفس التي تتمتع بها هذه الأسرة؛ فرغم ضيق الحال وقلة الحيلة، إلا أنهم أظهروا تعففاً يجسد قوله تعالى "لا يسألون الناس إلحافاً"، حيث انحصرت مطالبهم في تأمين فرص عمل بسيطة تراعي قدراتهم الجسدية وتضمن لهم الاعتماد على أنفسهم بكرامة.

من جانبه، أكد العيسوي أن الديوان الملكي، وبتوجيهات ملكية، سيعمل فوراً على تقديم المساعدة المطلوبة وتلبية احتياجات الأسرة بما يضمن لها حياة كريمة ومستقرة، مشددا على أن هذه الفئة من المواطنين ستبقى على الدوام عيون الهاشميون ترقبهم أينما كانوا، وتقديم الرعاية لهم.

 وشدد العيسوي على أن توفير سبل العيش الكريم للمواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية يقع في مقدمة أولويات جلالة الملك وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وأن جميع الجهود ستُسخّر لخدمة المواطن وتلبية تطلعاته.

وكانت قصة الأشقاء أمل وفدوى وإبراهيم النبراوي، نشرت على أحد مواقع السوشال ميديا.

اضافة اعلان

 


Image1_12202521114216105253215.jpg
Image2_12202521114216105253215.jpg
Image3_12202521114216105253215.jpg
Image4_12202521114216105253215.jpg 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الضمان الاجتماعي: صناديق التأمينات تتمتع بوضع مالي جيد ومستدام

أخبار محلية "الضمان": 172 مليون دينار قيمة الأراضي التي اشتراها الصندوق في مدينة عمرة

افتتح وزير العمل الدكتور خالد البكار، اليوم الأحد، توسعة أحد مصانع الألبسة والمحيكات في قضاء الظليل لتشغيل 500 أردني وأردنية، ليرتفع عدد الأردنيين المشتغلين في المصنع إلى نحو ألف عامل وعاملة. واتفق ا

أخبار محلية البكار يفتتح توسعة مصنع في الظليل لتشغيل 500 أردنيا وأردنية

قدّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أعداد من هم بحاجة لمساعدات غذائية وغيرها في السودان بـ33 مليون شخص. وقد أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، أنه سيشرع في

عربي ودولي تقديرات أممية: 33 مليون سوداني بحاجة لمساعدات غذائية

لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية

اقتصاد محلي "الاقتصاد النيابية" تواصل مناقشة مشروع قانون المنافسة المعدل لعام 2025

نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو يعلن عن زيارة محتملة لنيويورك وسط تهديدات بالاعتقال

جيم هولتسنايدر

شؤون برلمانية سؤال نيابي بخصوص السفير الأمريكي الجديد

إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين يومي الأربعاء والخميس

أخبار محلية تعديل على ساعات عمل جسر الملك حسين

الجيش الاسرائيلي

فلسطين الجيش الاسرائيلي يعزز قوات الاحتياط بأسلحة منزلية



 






الأكثر مشاهدة