بتوجيهات ملكية.. رعاية فورية مباشرة لأسرة من "ذوي الإعاقة"

وخلال اللقاء، ظهرت جلياً عزة النفس التي تتمتع بها هذه الأسرة؛ فرغم ضيق الحال وقلة الحيلة، إلا أنهم أظهروا تعففاً يجسد قوله تعالى "لا يسألون الناس إلحافاً"، حيث انحصرت مطالبهم في تأمين فرص عمل بسيطة تراعي قدراتهم الجسدية وتضمن لهم الاعتماد على أنفسهم بكرامة.
من جانبه، أكد العيسوي أن الديوان الملكي، وبتوجيهات ملكية، سيعمل فوراً على تقديم المساعدة المطلوبة وتلبية احتياجات الأسرة بما يضمن لها حياة كريمة ومستقرة، مشددا على أن هذه الفئة من المواطنين ستبقى على الدوام عيون الهاشميون ترقبهم أينما كانوا، وتقديم الرعاية لهم.
وشدد العيسوي على أن توفير سبل العيش الكريم للمواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية يقع في مقدمة أولويات جلالة الملك وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وأن جميع الجهود ستُسخّر لخدمة المواطن وتلبية تطلعاته.
وكانت قصة الأشقاء أمل وفدوى وإبراهيم النبراوي، نشرت على أحد مواقع السوشال ميديا.
