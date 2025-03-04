بتوجيهات ملكية سامية.. إخلاء 29 طفلاً من قطاع غزة براً وجواً

الوكيل الإخباري- أخلت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة اليوم الثلاثاء 29 طفلاً برفقة ذويهم براً وجواً إلى الأردن، وذلك بتوجيهات ملكية سامية، لتوفير العلاج اللازم لهم في عدد من مستشفيات المملكة ضمن مبادرة الممر الطبي الأردني.

وتعتبر هذه الدفعة الأولى من أصل 2000 طفل سيتم علاجهم داخل المملكة في إطار الجهود الإنسانية الأردنية المستمرة لدعم الأهل في قطاع غزة.

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وقال مدير الإعلام العسكري العميد الركن مصطفى الحياري خلال مؤتمر صحفي عقد في جسر الملك الحسين إن عملية الإخلاء جاءت ترجمة للتوجيهات الملكية، المتمثلة بالوقوف مع الأهل والأشقاء في قطاع غزة، اذ أعلن جلالة الملك عبدالله الثاني خلال زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة الامريكية عن استعداد الأردن لاستقبال ٢٠٠٠ طفل لاستكمال علاجهم داخل المملكة.



وبين العميد الركن الحياري إنه تم إخلاء 4 أطفال عبر طائرات عمودية تابعة لسلاح الجو الملكي ومزودة بطاقم طبي متخصص من خلال مطار ماركا العسكري، و 25 طفلاً براً بواسطة سيارات إسعاف عبر جسر الملك حسين.



وأكد مدير الإعلام العسكري أن القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي، تبذل جهوداً كبيرة على المستوى الإنساني والإغاثي والعلاجي للأهل في الضفة الغربية وقطاع غزة، إذ بلغ المجموع الكلي للحالات المرضية التي تم علاجها أكثر من نصف مليون مراجع منذ بدء الأحداث وإجراء 20.679 عملية صغرى وكبرى.