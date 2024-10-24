بتوجيهات ملكية سامية....إطلاق منصة إلكترونية لتعليم المنهاج الفلسطيني مجانا

الوكيل الإخباري- بتوجيهات ملكية سامية، واستمرارا للدور الملكي الهاشمي في دعم صمود الشعب الفلسطيني، جرى اليوم 24 تشرين أول 2024م في جامعة العلوم الإسلامية العالمية في عمان التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون يعُتمد بموجبها تشغيل تطبيق هاتفي مع منصة WISE SCHOOL لتعليم المنهاج الفلسطيني مجاناً لأبناء فلسطين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشريف.

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