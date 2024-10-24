 
الخميس 2024-10-24 03:07 م
 

بتوجيهات ملكية سامية....إطلاق منصة إلكترونية لتعليم المنهاج الفلسطيني مجانا

جلالة الملك عبدالله الثاني
الملك عبد الله الثاني
الخميس، 24-10-2024 01:47 م

الوكيل الإخباري-   بتوجيهات ملكية سامية، واستمرارا للدور الملكي الهاشمي في دعم صمود الشعب الفلسطيني، جرى اليوم 24 تشرين أول 2024م في جامعة العلوم الإسلامية العالمية في عمان التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون يعُتمد بموجبها تشغيل تطبيق هاتفي مع منصة WISE SCHOOL لتعليم المنهاج الفلسطيني مجاناً لأبناء فلسطين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشريف.

اضافة اعلان

 

ووقع الاتفاقية، رئيس جامعة العلوم الإسلامية العالمية الدكتور جعفر الفناطسة ووزير التربية والتعليم العالي في دولة فلسطين الدكتور أمجد برهم، ومدير عام شركة جو أكاديمي المهندس علاء جرار.

وحضر التوقيع وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة ومعتز دوابشة ممثلاً عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.

ويستهدف التطبيق الخاص بالمناهج الفلسطينية الطلبة الفلسطينيين من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثاني عشر (التوجيهي) وبخاصة طلبة قطاع غزة، الذين حرموا من التعليم بسبب انقطاع شبكة الانترنت وتضرر البنية التحتية التعليمية بما في ذلك تدمير المراكز التعليمية، مما أدى إلى توقف التعليم في قطاع غزة بشكل نهائي نتيجة للحرب المستعرة على قطاع غزة وأهله منذ السابع من تشرين أول 2023. 

وجاء في الاتفاقية التي وقعت هذا اليوم أن وزارة التربية والتعليم الفلسطينية هي المرجعية الرسمية لتفعيل تطبيق التعليم الإلكتروني وتشغيله مع التركيز على استمرارية التعليم للطلبة الذين انقطعوا عن الدراسة منذ أكثر من عام، وذلك لإدامة الحركة التعليمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 
gnews

أحدث الأخبار

محمود عباس في قمة بريكس

فلسطين عباس يطالب في "بريكس" بوقف العدوان على غزة والانسحاب الفوري

تعبيرية

ترند وسم "جباليا تباد" يجتاح التواصل الاجتماعي .. متى يتوقف شلال دماء شمال غزة ؟

حضور نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود

أخبار محلية ٨٥ محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

متعاملون بالبورصة

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق على انخفاض

لقطة من الفيديو

تكنولوجيا فيديو:روبوت صيني بشري يسجل رقماً قياسياً بأطول قفزة

الجيش السوداني

عربي ودولي الجيش السوداني يستعيد مدينة السوكي في طريقه إلى عاصمة ولاية سنار

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

خاص بالوكيل الضمان: تحويل رواتب المتقاعدين للبنوك اليوم الخميس

قوات اليونيفيل في لبنان

عربي ودولي دبلوماسي غربي: نشر قوات متعددة بلبنان فكرة مطروحة بعد وقف إطلاق النار



 


الأكثر مشاهدة