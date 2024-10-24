بتوجيهات ملكية سامية....إطلاق منصة إلكترونية لتعليم المنهاج الفلسطيني مجانا

وحضر التوقيع وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة ومعتز دوابشة ممثلاً عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.
ويستهدف التطبيق الخاص بالمناهج الفلسطينية الطلبة الفلسطينيين من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثاني عشر (التوجيهي) وبخاصة طلبة قطاع غزة، الذين حرموا من التعليم بسبب انقطاع شبكة الانترنت وتضرر البنية التحتية التعليمية بما في ذلك تدمير المراكز التعليمية، مما أدى إلى توقف التعليم في قطاع غزة بشكل نهائي نتيجة للحرب المستعرة على قطاع غزة وأهله منذ السابع من تشرين أول 2023.
وجاء في الاتفاقية التي وقعت هذا اليوم أن وزارة التربية والتعليم الفلسطينية هي المرجعية الرسمية لتفعيل تطبيق التعليم الإلكتروني وتشغيله مع التركيز على استمرارية التعليم للطلبة الذين انقطعوا عن الدراسة منذ أكثر من عام، وذلك لإدامة الحركة التعليمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
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