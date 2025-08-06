بتوجيهات ملكية سامية .. دفعة جديدة من أطفال القطاع تتلقى العلاج في الأردن

07:17 م

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الوكيل الإخباري- وصلت في هذه الأثناء دفعة جديدة من أطفال قطاع غزة، لتلقّي العلاج في المستشفيات الأردنية، في إطار الجهود الإنسانية التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم المستمرة. اضافة اعلان





ويأتي هذا الإجراء بتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني، ويُنفَّذ بتنسيق مشترك بين القوات المسلحة الأردنية، والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، ووزارة الصحة، لضمان توفير الرعاية الطبية اللازمة للأطفال الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة.



