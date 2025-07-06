بتوجيهات ملكية... طائرة إخلاء طبي لنقل عائلة أردنية من السعودية

وقال اخصائي الاصابات والحوادث المقدم الطبيب صهيب المستريحي: "إنه تم اخلاء عائلة أردنية إلى مدينة الحسين الطبية، إثر تعرضهم لحادث سير في المملكة العربية السعودية، وسيتم تقييم حالتهم الصحية، وعمل جميع الفحوصات المخبرية والاشعاعية اللازمة، وادخالهم إلى أقسام مدينة الحسين الطبية المختصة للمتابعة".
وعبر ذوو العائلة عن بالغ شكرهم وتقديرهم لجلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة، على هذه اللفتة الإنسانية، مثمنين الجهود الكبيرة التي تقوم بها القوات المسلحة الأردنية في شتى المجالات.
-
أخبار متعلقة
-
المصري: تشكيل اللجان البلدية والمحافظات تضمن الحياد وعدم تضارب المصالح
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء
-
بنك الملابس ينفذ نشاطا خيريا في منطقة البيضاء وقرية أم صيحون
-
الواقع السياحي بالأردن، نحو خطة إنقاذ وطنية عابرة للأزمات - جلسة نقاشية بمركز مؤشر الأداء | كفاءة
-
مهرجان جرش يحذر من جهات غير رسمية تبيع التذاكر
-
وزير الإدارة المحلية يقرر تشكيل اللجان المؤقتة للبلديات ومجالس المحافظات - اسماء
-
المومني ينعى نقيب الصحفيين الأسبق الزميل سيف الشريف
-
نقيب الصحفيين الأسبق سيف الشريف في ذمة الله