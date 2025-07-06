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بتوجيهات ملكية... طائرة إخلاء طبي لنقل عائلة أردنية من السعودية

طائرة إخلاء طبي لنقل عائلة أردنية من السعودية
طائرة إخلاء طبي لنقل عائلة أردنية من السعودية
 
الأحد، 06-07-2025 08:42 م

الوكيل الإخباري-  بتوجيهات ملكية سامية، أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الاحد، إلى الخدمات الطبية الملكية، وسلاح الجو الملكي، بإرسال طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي مزودة بطاقم طبي متخصص، لإخلاء عائلة أردنية إلى مدينة الحسين الطبية بعد تعرضهم لحادث سير في المملكة العربية السعودية.

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وقال اخصائي الاصابات والحوادث المقدم الطبيب صهيب المستريحي: "إنه تم اخلاء عائلة أردنية إلى مدينة الحسين الطبية، إثر تعرضهم لحادث سير في المملكة العربية السعودية، وسيتم تقييم حالتهم الصحية، وعمل جميع الفحوصات المخبرية والاشعاعية اللازمة، وادخالهم إلى أقسام مدينة الحسين الطبية المختصة للمتابعة".


وعبر ذوو العائلة عن بالغ شكرهم وتقديرهم لجلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة، على هذه اللفتة الإنسانية، مثمنين الجهود الكبيرة التي تقوم بها القوات المسلحة الأردنية في شتى المجالات.

 
 
gnews

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