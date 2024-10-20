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بتوجيهات ملكية.. طائرة مساعدات تغادر إلى لبنان

ارشيفية
ارشيفية
الأحد، 20-10-2024 02:47 م

الوكيل الإخباري-    بتوجيهات ملكية سامية، غادرت اليوم الأحد، طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي من نوع C130 لإجلاء أردنيين من لبنان وذلك نتيجة للظروف التي تشهدها حالياً.

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وسيتم نقل الرعايا الأردنيين على متن الطائرة والعودة بهم إلى أرض الوطن بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها المملكة لإجلاء الرعايا الأردنيين ونقلهم وقت الأزمات والأحداث الطارئة، من خلال تسخير الإمكانات والقدرات كافة، لضمان سلامتهم وتوفير جميع السبل اللازمة لعودتهم إلى أرض الوطن بأمان.


وحملت الطائرة التي أرسلتها القوات المسلحة الأردنية بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية مواد غذائية وإغاثية وأدوية ومستلزمات طبية.


وتهدف المساعدات إلى دعم القطاعات في لبنان ومساعدتها على تجاوز الظروف الصعبة التي تمر بها جراء النقص الحاصل في تلك المواد، انطلاقا من واجبها الإنساني والقومي.

 
gnews

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