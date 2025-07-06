الأحد 2025-07-06 10:53 ص
 

بتوجيهات ملكية .. فرق إطفاء متخصصة من الدفاع المدني الأردني تشارك في إخماد الحرائق بسوريا

جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه
جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه
 
الأحد، 06-07-2025 10:45 ص
الوكيل الإخباري-   بتوجيهات ملكية سامية، أرسلت مديرية الأمن العام صباح اليوم مجموعة من فرق الإطفاء المتخصّصة من الدفاع المدني لمساعدة الأشقاء في الجمهورية العربية السورية، لإخماد الحرائق في مدينة اللاذقية.اضافة اعلان

 
وأكّدت مديرية الأمن العام في بيان لها اليوم الأحد أنّ فرق الإطفاء زُودت بكامل المعدات والآليات الحديثة اللازمة للقيام بمهامها على أكمل وجه.

وستباشر الفرق عملها فور وصولها إلى موقع الحرائق بعد أن دخلت الأراضي السورية اليوم، إلى جانب فرق الإطفاء المشاركة في عملية الإطفاء.
 
 
gnews

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