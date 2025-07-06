بتوجيهات ملكية .. فرق إطفاء متخصصة من الدفاع المدني الأردني تشارك في إخماد الحرائق بسوريا

وأكّدت مديرية الأمن العام في بيان لها اليوم الأحد أنّ فرق الإطفاء زُودت بكامل المعدات والآليات الحديثة اللازمة للقيام بمهامها على أكمل وجه.
وستباشر الفرق عملها فور وصولها إلى موقع الحرائق بعد أن دخلت الأراضي السورية اليوم، إلى جانب فرق الإطفاء المشاركة في عملية الإطفاء.
بتوجيهات ملكية سامية.. فرق إطفاء متخصصة من الدفاع المدني الأردني تشارك في إخماد الحرائق بسوريا#سوشال_الوكيل #الأردن pic.twitter.com/xIyjNKbX1m— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) July 6, 2025
-
أخبار متعلقة
-
قرار حكومي يخفف أعباء المكلفين الضريبية
-
بالونات محمّلة بالمخدرات تعبر الأجواء.. والجيش يتصدّى
-
البنك الدولي يدرس تمويل برنامج لتحسين خدمات الصحة في الأردن
-
120 دعوى عمالية خلال 6 أشهر .. وسلطة الأجور تفصل في 97 منها
-
بالإخضاع .. الحياصات ينهي نزاله ضد المقاتل اللبناني في الجولة الثانية
-
المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة
-
اعلان صادر عن رئاسة الوزراء
-
بدء عمل محطة الترخيص على أوتوستراد عمّان الزرقاء