بتوجيهات ملكية .. 51 شاحنة مساعدات أردنية تعبر إلى سوريا دعماً للأسر المتضررة

بتوجيهات ملكية سامية، سيّرت القوات المسلحة الأردنية، الاثنين، قافلة مساعدات إنسانية وغذائية إلى الجمهورية العربية السورية الشقيقة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
وتحمل القافلة، المكوّنة من (51) شاحنة، مواد غذائية أساسية ومستلزمات إغاثية، في إطار الدور الإنساني المستمر الذي تضطلع به المملكة.
ويأتي تسيير القافلة للتخفيف من الأعباء المعيشية عن الأسر المتضررة جراء الظروف الراهنة، وبالتنسيق مع الحكومة السورية لضمان وصول المساعدات بكفاءة ويُسر.
وتجسّد هذه المبادرة موقف الأردن الثابت في دعم ومساندة الأشقاء، وترسيخ نهج التضامن العربي، ومواصلة دوره الإغاثي والإنساني في أوقات الأزمات.
