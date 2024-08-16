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بتوجيهات من الملك.. العيسوي يطمئن على صحة العين الحسبان

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة




 

الجمعة، 16-08-2024 06:21 م

الوكيل الإخباري-  بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، اطمأن رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي على صحة العين والوزير الأسبق الدكتور ياسين الحسبان، إثر وعكة صحية ألمت به.


ونقل العيسوي، خلال زيارته إلى الحسبان، في منزله، تمنيات جلالة الملك له بالصحة والشفاء العاجل.

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