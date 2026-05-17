بحاجة للدعم من خلال التصويت .. فريق طالبات من مادبا ينافسن في نهائيات مسابقة “لنبتكر” بمشروع مميز

ويضم الفريق كلًّا من: لمار الأسطة، نور درويش، أسماء الرواجفة، لين السيوف، وجمانة الرواشدة، حيث قدّمن مشروعًا تعليميًا مبتكرًا يعكس روح الإبداع والعمل الجماعي لدى الطالبات الأردنيات.
ويُعد المشروع فكرة تعليمية تفاعلية تقوم على محاكاة بيئة العمل لمهن مختلفة عبر لعبة تعليمية، تتيح للطالب خوض تجربة المهنة التي يرغب بها، والتعرف على التحديات والمشاكل التي قد تواجهه، مع إيجاد حلول عملية بطريقة مبسطة وممتعة.
ويساعد المشروع الطلبة على استكشاف أكثر من مجال مهني بما يسهم في توجيههم لاختيار المسار المناسب لقدراتهم وميولهم قبل الدخول إلى سوق العمل الفعلي.
وبحسب ما أفادت به والدة الطالبة لمار الأسطة ، فإن المشروع تأهل في عدة مسابقات عربية خلال السنوات الماضية، إلا أن آلية التصويت في بعض المراحل حالت دون تحقيق الفوز رغم الوصول إلى النهائيات، ما يجعل دعم المشروع في هذه المرحلة أمرًا مهمًا وحاسمًا.
ويخوض الفريق حالياً التصويت النهائي في مسابقة “لنبتكر”، وسط أمل كبير بأن يحظى بالدعم اللازم لتمثيل الأردن بصورة مشرّفة في المنافسات العربية.
ويمكن دعم المشروع عبر رابط التصويت:
https://vote.lenabtaker.com/ar/project?i=501&c=203
وتدعو الأسرة التعليمية والمجتمعية في الأردن إلى دعم هذا الفريق من الطالبات الأردنيات اللواتي قدّمن نموذجًا رياديًا مميزًا في الإبداع والابتكار، بما يعكس قدرات الشباب الأردني في مجالات التعليم والتكنولوجيا وصناعة المستقبل.
