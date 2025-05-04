بحث آليات التعاون بين المكتبة الوطنية والبريد الأردني

الوكيل الإخباري- بحث مدير عام دائرة المكتبة الوطنية، الدكتور نضال العياصرة، ورئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني، سامي الداوود، سبل وآليات التعاون المشترك بين الطرفين.

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ووفق بيان صحفي للمكتبة اليوم الأحد، جرى اللقاء في مبنى الشركة، بحضور مدير عام البريد، هنادي الطيب، وتم خلاله الاتفاق على تنظيم فعاليات مشتركة بمناسبة اليوبيل الذهبي لتأسيس دائرة المكتبة الوطنية.