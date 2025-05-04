بحث آليات التعاون بين المكتبة الوطنية والبريد الأردني

ووفق بيان صحفي للمكتبة اليوم الأحد، جرى اللقاء في مبنى الشركة، بحضور مدير عام البريد، هنادي الطيب، وتم خلاله الاتفاق على تنظيم فعاليات مشتركة بمناسبة اليوبيل الذهبي لتأسيس دائرة المكتبة الوطنية.
وخلال اللقاء، قدم العياصرة شكره على إصدار طابع بريدي خاص بمناسبة اليوبيل الذهبي لتأسيس المكتبة، معبّرًا عن أن هذه الخطوة تُعد لفتة وطنية أصيلة تُجسد حرص البريد الأردني على توثيق المسيرة المشرفة للمؤسسات الوطنية، والاحتفاء بمنجزاتها عبر العقود.
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