بحث آليات الوقاية من حرائق الصيف في عجلون

الوكيل الإخباري- بحث اجتماع لجهات معنية في محافظة عجلون، اليوم الأربعاء، آليات العمل والتنسيق المشترك بين مختلف الجهات الرسمية والتطوعية لمواجهة خطر حرائق الصيف الناتجة عن انتشار الأعشاب الجافة في الغابات وعلى جوانب الطرق.

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