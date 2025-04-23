بحث آليات الوقاية من حرائق الصيف في عجلون

وأكد محافظ عجلون نايف الهدايات خلال الاجتماع، أهمية تنسيق وتوحيد الجهود بين مختلف المؤسسات والعمل بروح الفريق الواحد لحماية الغابات ومنع التعديات عليها، مشددا على ضرورة إزالة الأعشاب الجافة المنتشرة على جوانب الطرق والمواقع السياحية والأثرية.
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