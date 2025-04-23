الأربعاء 2025-04-23 05:20 م
 

بحث آليات الوقاية من حرائق الصيف في عجلون

عجلون
عجلون
 
الأربعاء، 23-04-2025 04:44 م

الوكيل الإخباري-   بحث اجتماع لجهات معنية في محافظة عجلون، اليوم الأربعاء، آليات العمل والتنسيق المشترك بين مختلف الجهات الرسمية والتطوعية لمواجهة خطر حرائق الصيف الناتجة عن انتشار الأعشاب الجافة في الغابات وعلى جوانب الطرق.

اضافة اعلان


وأكد محافظ عجلون نايف الهدايات خلال الاجتماع، أهمية تنسيق وتوحيد الجهود بين مختلف المؤسسات والعمل بروح الفريق الواحد لحماية الغابات ومنع التعديات عليها، مشددا على ضرورة إزالة الأعشاب الجافة المنتشرة على جوانب الطرق والمواقع السياحية والأثرية.

 
gnews

أحدث الأخبار

العيسوي يعزي عشيرة الرقاد

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشيرة الرقاد

"السياحة" تكرم أدلاء سياحيين من ذوي الإعاقة

أخبار محلية "السياحة" تكرم أدلاء سياحيين من ذوي الإعاقة

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية "تربية الطفيلة" تنظم منتدى تثقيفيا للحد من آفة المخدرات

عجلون

أخبار محلية بحث آليات الوقاية من حرائق الصيف في عجلون

علم الاردن

أخبار محلية "ما الذي أوصل الإخوان في الأردن إلى هذا الطوفان ضدهم؟"

ليقفب

فيديو منوع فوائد مذهلة للمشي إلى الخلف!

السفارة الأمريكية في عمان

أخبار محلية تنويه هام من السفارة الأمريكية في الأردن

ثبص

فيديو منوع شاهد: نمر جاكوار يلتقط الطعام تحت الماء



 
 





الأكثر مشاهدة