بحث آليات تفعيل مجلس الأعمال الأردني التركي المشترك

الوكيل الإخباري- بحث رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، اليوم الاثنين، مع الملحق التجاري التركي في عمان محمد أورال، ونائب رئيس مجلس الأعمال الأردني التركي توركير كاراهاسان، آليات تفعيل مجلس الأعمال المشترك.

اضافة اعلان



وحسب بيان للجمعية، تم الاتفاق على عقد المجلس الذي تأسس عام 1994، في عمان خلال منتصف العام الحالي لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.



ولفت الطباع إلى أن المجلس الذي يربط الجمعية مع مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية، يعتبر من أكثر المجالس الفاعلة والنشطة، وأسهم في بناء جسور للتواصل بين مجتمعي الأعمال من كلا الجانبين، والتعرف على الفرص الاستثمارية القائمة في البلدين وزيادة التشاركية الاقتصادية.



وشدد الطباع خلال اللقاء الذي حضره عضو مجلس إدارة الجمعية المهندس يسري طهبوب، ومديرها العام طارق حجازي، على أهمية تعزيز حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين وبما يحقق المنفعة الاقتصادية.



بدوره، أكد أورال أن المجلس يعد من أبرز القنوات الفاعلة في تنشيط العلاقات الاقتصادية، خاصة مع وجود آفاق واسعة للتعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين، مشددا على ضرورة تفعليه لتحقيق المصالح والأهداف المشتركة.



وشدد على ضرورة تكثيف اللقاءات بين رجال الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص، وتنظيم زيارات لوفود تجارية للاطلاع على الفرص الاستثمارية الواعدة في البلدين وتبادل الخبرات المهنية.