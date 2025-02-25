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بحث آلية عمل معهد الفنون في المفرق

المفرق
المفرق
الثلاثاء، 25-02-2025 06:41 م

الوكيل الإخباري-    بحث مدير شباب المفرق عيسى الحراحشة، ومدير ثقافة المفرق سامر خزاعلة، خلال لقاء اليوم الثلاثاء، آلية عمل معهد الفنون الذي سيجري تجهيزه من قبل وزارة الثقافة في مركز شباب المفرق، بهدف توفير بيئة إبداعية تسهم في تنمية المهارات الثقافية والفنية لدى الشباب.

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وقال مديرية الشباب في بيان اليوم الثلاثاء، إنه تم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون وتعزيز الشراكة في تنفيذ الأنشطة الموجهة لقطاع الشباب بين المديريتين، كما تم مناقشة إمكانية توسيع نطاق هذه الفعاليات، إضافة إلى وضع خطة مستدامة لآلية العمل المشترك بين المديريتين.

 
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