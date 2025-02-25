بحث آلية عمل معهد الفنون في المفرق

الوكيل الإخباري- بحث مدير شباب المفرق عيسى الحراحشة، ومدير ثقافة المفرق سامر خزاعلة، خلال لقاء اليوم الثلاثاء، آلية عمل معهد الفنون الذي سيجري تجهيزه من قبل وزارة الثقافة في مركز شباب المفرق، بهدف توفير بيئة إبداعية تسهم في تنمية المهارات الثقافية والفنية لدى الشباب.

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