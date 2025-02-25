بحث آلية عمل معهد الفنون في المفرق

وقال مديرية الشباب في بيان اليوم الثلاثاء، إنه تم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون وتعزيز الشراكة في تنفيذ الأنشطة الموجهة لقطاع الشباب بين المديريتين، كما تم مناقشة إمكانية توسيع نطاق هذه الفعاليات، إضافة إلى وضع خطة مستدامة لآلية العمل المشترك بين المديريتين.
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