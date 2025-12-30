بحث إعادة تفعيل خط طيران مباشر بين الأردن والصين

وبحث الجانبان خلال اللقاء الثلاثاء، سبل تطوير قطاع النقل والاستفادة من الخبرات الصينية المتقدمة، لا سيما في مجالات السكك الحديدية، وتوطين صناعات ومنتجات المشاريع الكبرى المرتبطة بها، إضافة إلى إدخال مفاهيم التكنولوجيا الحديثة في النقل والمرور، ومعالجة الازدحامات المرورية.
وتناول اللقاء أهمية إعادة تفعيل خط طيران مباشر بين الأردن والصين، بما يسهم في تعزيز حركة السفر والتبادل الاقتصادي والسياحي بين البلدين.
وأكد القطامين عمق العلاقات التاريخية بين الأردن والصين، مشددا على ضرورة أن تنعكس هذه العلاقات على مزيد من التعاون العملي في مجال تطوير قطاع النقل وإدخال التكنولوجيا الحديثة، بما يخدم المصالح المشتركة.
