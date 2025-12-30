بحث إعادة تفعيل خط طيران مباشر بين الأردن والصين

الوكيل الإخباري- بحث وزير النقل نضال القطامين، مع السفير الصيني لدى المملكة قوه وي، آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مختلف مجالات النقل.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الثلاثاء، سبل تطوير قطاع النقل والاستفادة من الخبرات الصينية المتقدمة، لا سيما في مجالات السكك الحديدية، وتوطين صناعات ومنتجات المشاريع الكبرى المرتبطة بها، إضافة إلى إدخال مفاهيم التكنولوجيا الحديثة في النقل والمرور، ومعالجة الازدحامات المرورية.



وتناول اللقاء أهمية إعادة تفعيل خط طيران مباشر بين الأردن والصين، بما يسهم في تعزيز حركة السفر والتبادل الاقتصادي والسياحي بين البلدين.