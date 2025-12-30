الثلاثاء 2025-12-30 04:45 م

بحث إعادة تفعيل خط طيران مباشر بين الأردن والصين

طائرة مدنية تهبط في مطار الملكة علياء الدولي
طائرة مدنية تهبط في مطار الملكة علياء الدولي
الثلاثاء، 30-12-2025 04:27 م

الوكيل الإخباري-   بحث وزير النقل نضال القطامين، مع السفير الصيني لدى المملكة قوه وي، آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مختلف مجالات النقل.

اضافة اعلان


وبحث الجانبان خلال اللقاء الثلاثاء، سبل تطوير قطاع النقل والاستفادة من الخبرات الصينية المتقدمة، لا سيما في مجالات السكك الحديدية، وتوطين صناعات ومنتجات المشاريع الكبرى المرتبطة بها، إضافة إلى إدخال مفاهيم التكنولوجيا الحديثة في النقل والمرور، ومعالجة الازدحامات المرورية.


وتناول اللقاء أهمية إعادة تفعيل خط طيران مباشر بين الأردن والصين، بما يسهم في تعزيز حركة السفر والتبادل الاقتصادي والسياحي بين البلدين.


وأكد القطامين عمق العلاقات التاريخية بين الأردن والصين، مشددا على ضرورة أن تنعكس هذه العلاقات على مزيد من التعاون العملي في مجال تطوير قطاع النقل وإدخال التكنولوجيا الحديثة، بما يخدم المصالح المشتركة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

طائرة مدنية تهبط في مطار الملكة علياء الدولي

أخبار محلية بحث إعادة تفعيل خط طيران مباشر بين الأردن والصين

أمين عام سلطة وادي الأردن يتفقد سدي ابن حماد والكرك

أخبار محلية أمين عام سلطة وادي الأردن يتفقد سدي ابن حماد والكرك

اى

فيديو منوع هكذا تتحول الشجرة إلى خشب للبناء

يييييي

فيديو منوع شخص يشارك: هل يمكنك معرفة سبب وجود هذا المكان في سيارتك؟

بلفا

فيديو منوع كان الجد يعتقد أن حفيده يريد الوصول إلى سماعاته فقط، لكنه كان يريد عناقه ❤️

مبنى وزارة المياه والري في عمّان

أخبار محلية وزير المياه يوجه بتعزيز إجراءات السلامة بعد امتلاء سد الموجب بالكامل

ف

فيديو منوع متداول: شخص يعثر على فلاش ميموري يحتوي على 100 عملة بيتكوين

مبنى وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية التربية: لا حذف أو تخفيف في المباحث الدراسية للصفين الحادي عشر والثاني عشر



 






الأكثر مشاهدة