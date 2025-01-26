بحث إقامة مؤتمر اقتصادي أردني صيني

وأكد الطباع في بيان اليوم الأحد، أهمية تنمية العلاقات الأردنية الصينية في العديد من القطاعات الاقتصادية، أهمها السياحة والطاقة والتعليم، وتفعيل مجلس الأعمال الأردني الصيني لتعزيز حجم التجارة والاستثمار بين البلدين.
ودعا إلى تكثيف اللقاءات بين رجال الأعمال والقطاع الخاص في كلا البلدين لعرض الفرص الاستثمارية والاستفادة منها خاصة في المشاريع التنموية والخدمية والسياحية.
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